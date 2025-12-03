 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,01
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia, Michelin et Stellantis s'accordent sur le refinancement de Symbio
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:02

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Forvia, Michelin et Stellantis, actionnaires de Symbio, ont validé un nouveau plan d’affaires avec un accord de refinancement pour l'entreprise de systèmes hydrogène pour véhicules, a annoncé cette dernière mercredi.

L'avenir de Symbio suscite des inquiétudes depuis juillet et l'annonce par Stellantis de l'arrêt de son programme de développement de la technologie de pile à combustible, une décision qui a surpris ses partenaires Michelin et Forvia et mis en doute la pérennité de la coentreprise.

L'accord trouvé va entrainer une restructuration majeure de Symbio qui permettra à l'entreprise de "de poursuivre son activité en s’adaptant à un marché encore en phase de structuration", selon un communiqué.

Pour mener son projet, Symbio "devra se redimensionner", le groupe souligant que 175 emplois seront maintenus.

Symbio cite parmi ses ambitions la sécurisation du déploiement de son plan produit, soit une pile à hydrogène dernière génération de 75 kilowatts, ajoutant viser une capacité de production de 10.000 systèmes par an d'ici à 2028-2030, sur le site de Saint-Fons, près de Lyon (Rhône), inauguré fin 2023 par le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
12,3950 EUR Euronext Paris +0,90%
MICHELIN
28,2200 EUR Euronext Paris -0,18%
STELLANTIS
9,6930 EUR Euronext Paris +6,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank