Forvia, Michelin et Stellantis s'accordent sur le refinancement de Symbio

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Forvia, Michelin et Stellantis, actionnaires de Symbio, ont validé un nouveau plan d’affaires avec un accord de refinancement pour l'entreprise de systèmes hydrogène pour véhicules, a annoncé cette dernière mercredi.

L'avenir de Symbio suscite des inquiétudes depuis juillet et l'annonce par Stellantis de l'arrêt de son programme de développement de la technologie de pile à combustible, une décision qui a surpris ses partenaires Michelin et Forvia et mis en doute la pérennité de la coentreprise.

L'accord trouvé va entrainer une restructuration majeure de Symbio qui permettra à l'entreprise de "de poursuivre son activité en s’adaptant à un marché encore en phase de structuration", selon un communiqué.

Pour mener son projet, Symbio "devra se redimensionner", le groupe souligant que 175 emplois seront maintenus.

Symbio cite parmi ses ambitions la sécurisation du déploiement de son plan produit, soit une pile à hydrogène dernière génération de 75 kilowatts, ajoutant viser une capacité de production de 10.000 systèmes par an d'ici à 2028-2030, sur le site de Saint-Fons, près de Lyon (Rhône), inauguré fin 2023 par le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)