Zone euro: L'inflation devrait osciller autour de 2% dans les mois à venir selon la Banque Centrale Européenne

Illustration de la Banque centrale européenne

L'inflation dans la zone euro continuera à osciller autour de l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mois à venir, tandis que la croissance devrait être stimulée par les dépenses des ménages, a déclaré mercredi la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde.

"Nous nous attendons à ce que l'inflation reste proche de notre objectif de 2% dans les mois à venir", a-t-elle déclaré devant la commission des Affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen, notant également que la croissance sous-jacente des prix restait "compatible" avec cet objectif.

Cette déclaration de Christine Lagarde intervient alors que l'inflation dans la zone euro a, contre toute attente, accéléré à 2,2% sur un an en novembre, après 2,1% en octobre, selon des données préliminaires publiées par Eurostat, ravivant le débat en la matière.

Philip Lane, le chef économiste de la BCE, a souligné mercredi, lors d'un événement à Francfort, que l'inflation en zone euro avait récemment réservé des "surprises à la hausse", soulevant des interrogations quant aux prévisions de la BCE, qui table sur ralentissement de la croissance des prix en début d'année prochaine.

Pour Philip Lane, il subsiste un risque que l'inflation – qui a fortement augmenté en 2021-2022 avant de revenir vers l'objectif de 2% de la BCE – dépasse les prévisions de la banque centrale.

"Le risque d'inflation n'est pas à sens unique; nous avons récemment constaté quelques surprises à la hausse", a-t-il dit dit alors que les projections de la BCE pour septembre indiquent une inflation de 2,1% cette année, de 1,7% en 2026 et de 1,9% en 2027.

"Nous avions des prévisions claires, compte tenu du faible niveau de l'énergie, selon lesquelles l'inflation serait inférieure à l'objectif, notamment au cours des premiers mois de l'année prochaine", a-t-il ajouté.

"Mais en réalité, certaines données publiées depuis lors ont évolué dans le sens inverse, ce qui constitue un facteur d'atténuation", a-t-il poursuivi.

Les nouvelles prévisions d'inflation de la BCE, qui couvriront pour la première fois l'année 2028, seront présentées lors de la réunion de la banque centrale le 18 décembre.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)