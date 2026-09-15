Oppenheimer relève la note d'Etsy à « surperformance » ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** Le titre d'Etsy ETSY.N , la place de marché dédiée à l'artisanat, a légèrement progressé de 1 % pour s'établir à 75,23 dollars
** Oppenheimer relève la note d'ETSY de "perform" à "outperform"
** La société de courtage met en avant les avantages de la recherche basée sur l’IA, les améliorations apportées aux produits et l’"engagement/conversion" de l’application
** "Notre enquête menée auprès de 2 500 consommateurs américains suggère que les améliorations apportées aux produits portent leurs fruits, ce qui confère à l’entreprise un solide avantage concurrentiel et réduit sa dépendance vis-à-vis de Google Search" – Oppenheimer
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action affiche une hausse de 35,5% depuis le début de l’année
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