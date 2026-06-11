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Oppenheimer lance la première analyse financière de SpaceX à Wall Street, avec des perspectives optimistes
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: New Street Research entame sa couverture) par Siddarth S

Oppenheimer est devenue la première société de courtage internationale à lancer la couverture de SpaceX

SPCX.O , avant l'entrée en Bourse très attendue de cette entreprise de fusées et d'IA, dont la valorisation est estimée à 75 milliards de dollars, vendredi.

La société de courtage a attribué la note “surperformer” et fixé un objectif de cours à 190 dollars, ce qui implique une hausse de près de 41 % par rapport au prix d'introduction en Bourse de SpaceX de 135 dollars.

Cet objectif de cours de 190 dollars signifie qu’Oppenheimer s’attend à ce que SpaceX, dirigée par Elon Musk et visant une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, atteigne une capitalisation boursière d’environ 2 500 milliards de dollars au cours des 12 à 18 prochains mois.

“Nous la considérons comme la seule entreprise d'IA verticalement intégrée disposant du capital, des données, des modèles de langage (LLM), du matériel, ainsi que des compétences en fabrication et en ingénierie nécessaires”, a déclaré Timothy Horan, analyste chez Oppenheimer, dans une note publiée jeudi.

M. Horan s'attend à ce que le service Internet par satellite Starlink soit la principale source de revenus, et que l'activité IA de SpaceX, y compris xAI, devienne le principal contributeur au fil du temps.

Une fusion éventuelle avec Tesla TSLA.O est “plausible”, a noté M. Horan, mais il estime que les deux entreprises “resteront un écosystème quasi-intégré verticalement” afin de conserver leur accès au capital.

New Street Research a rapidement emboîté le pas, en lançant sa couverture avec un objectif de cours à 12 mois de 165 dollars.

Mais tous les analystes ne sont pas optimistes.

Au début du mois, les analystes de Morningstar ont estimé la valorisation de SpaceX à 780 milliards de dollars, soit moins de la moitié de l'objectif que la société viserait pour son introduction en Bourse, affirmant que les perspectives de son activité IA, qui inclut xAI et la plateforme de réseaux sociaux X, étaient incertaines.

Contrairement aux souscripteurs de l'introduction en Bourse, qui doivent respecter une période de silence post-cotation avant de commencer à couvrir le titre, les sociétés de courtage n'appartenant pas au syndicat ne sont soumises à aucune restriction de ce type et peuvent publier leurs opinions sur le titre peu avant ou immédiatement après son entrée en Bourse.

J.P. Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley figurent parmi plus d'une douzaine de souscripteurs de l'introduction en Bourse.

M. Horan, d'Oppenheimer, s'attend à “un déséquilibre initial entre l'offre et la demande sur les actions SPCX, compte tenu de la forte demande des particuliers et de l'intégration accélérée dans les indices”, après l'entrée en Bourse.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 16:26:13.

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