OpMobility : re-test des 15,37E des 4/5 décembre
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 17:07

OpMobility effectue un re-test des 15,37E des 4/5 décembre (et déjà tutoyé le 29 octobre): c'est le sommet d'un corridor 13,3/15,3E dont le franchissement "par le haut" validerait un objectif de 18,30E, seuil pivot long terme.

Valeurs associées

OPMOBILITY
15,2200 EUR Euronext Paris +6,21%
