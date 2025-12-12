Wendel vise plus de €7 mds de trésorerie d’ici fin 2030

(Actualisé avec détails §3-6)

Wendel MWDP.PA a annoncé vendredi que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030.

La société d’investissement, qui tient vendredi sa journée investisseurs, précise dans un communiqué que 1,6 milliard d'euros générés seront retournés aux actionnaires d'ici 2030 sous forme de dividende et de rachat d'actions.

Wendel annonce par ailleurs qu'une annulation de 3,8% du capital auto-détenu et un rachat d'actions représentant 9% du capital seront lancés sur l'année 2026.

Selon le communiqué du groupe, l'annulation d'actions permettrait à Wendel de disposer d'une enveloppe "plus importante" pour procéder à de futurs rachats d’actions en 2026 et détenir ainsi jusqu’à 10% de son propre capital.

"Après l’annulation des 3,8% du capital, Wendel détiendrait encore environ 1% de ses propres actions et pourrait ainsi racheter environ 9% de son capital sur les 12 prochains mois", peut-on lire.

Le groupe souligne que le retour aux actionnaires pourrait être plus important "en fonction des opportunités de marché".

