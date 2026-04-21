OPmobility confirme objectifs annuels 2026 malgré tensions Moyen-Orient

* OPmobility confirme objectifs annuels 2026, malgré tensions géopolitiques au Moyen-Orient, sans impact significatif en T1 car aucun site de production dans la zone. * Groupe vise en 2026 amélioration de marge opérationnelle, résultat net part du groupe, flux de trésorerie disponible, dette nette vs 2025. * Prévisions confortées par T1 2026 avec chiffre d’affaires économique 2,834 milliards EUR, quasi stable à changes et périmètre constants (-0,4%) dans un marché en baisse de -3,4%. * Joint-ventures soutiennent trajectoire avec revenus en hausse de +18,2% à périmètre et changes constants, tirés notamment par Chine et Corée du Sud. * Perspectives 2026 incluent finalisation au T2 2026 extension des activités de YFPO vers assemblage de modules, éclairage signature, solutions décoratives. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. OPmobility SE published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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