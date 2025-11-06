Opération PrimeTime en cours sur Cibox interactive

bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)

CIBOX lance une augmentation de son capital d'environ 5,1 millions d'euros via la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées, une offre au public auprès des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid et la conversion d'une partie de ses OCA

Lancement d'une opération composée d'augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées et par conversion d'obligations convertibles en actions pour un montant cible total de 5,1 millions d'euros (dont 1,5 million d'euros par compensation de créance et 0,4 millions d'euros par conversion d'OCA) et d'une offre PrimaryBid auprès des investisseurs individuels en France uniquement via sa plateforme qui ne pourra excéder 20% du montant de l'opération globale soit un montant maximum de 1,2 million d'euros ;

Engagements de souscription des investisseurs pour l'intégralité du montant de l'augmentation de capital ;

Période de souscription : ouverture de l'augmentation de capital réservée et de l'offre PrimaryBid dès à présent et jusqu'à ce soir à 22h ;

Prix unitaire de souscription de 0,0116 euro par action nouvelle faisant apparaître une décote de 25,0% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action des 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix [1] ;

Clôture de l'offre PrimaryBid ce jour, le 6 novembre 2025, à 22h et de l'augmentation de capital réservée, le 7 novembre 2025 avant l'ouverture des marchés (sous réserve d'une clôture anticipée).