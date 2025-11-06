Euronext affiche un chiffre d'affaires en hausse au 3T, le sixième d'affilée

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, le sixième d'affilée, notamment grâce aux activités non liées aux volumes échangés sur les marchés, mais enregistre un bénéfice net en baisse.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% sur un an, à 438,1 millions d'euros. Son bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,7 millions d'euros, en raison d'un effet de comparaison défavorable.

"Quand on est à six trimestres de suite d'une croissance à deux chiffres, ça n'est plus une exception. Euronext est en croissance forte", s'est félicité le PDG de l'opérateur boursier, Stéphane Boujnah.

L'excédent brut d'exploitation du groupe (Ebitda) ajusté a grimpé de 12,6% par rapport au troisième trimestre 2024.

"Le succès continu d'Euronext a été reconnu par nos investisseurs et a conduit à l'inclusion d'Euronext (depuis septembre, NDLR) dans le CAC 40", l'indice vedette de la place parisienne qui regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris, a rappelé M. Boujnah, cité dans un communiqué du groupe.

"C'est surtout le résultat de 10 ans d'efforts", a-t-il affirmé à l'AFP, en notant qu'à son introduction en Bourse en 2014, le groupe valait 1,4 milliard d'euros contre 12,5 milliards actuellement.

Au troisième trimestre, les revenus issus de ses activités liées aux marchés des obligations, des devises et des matières premières (FICC) ont grimpé de 11% pour atteindre 81,9 millions d’euros. Du côté des actions, le chiffre d'affaires de ce segment d'activité a totalisé 93,7 millions d'euros, en hausse de 6,6%.

"Euronext a enregistré des volumes quotidiens moyens de négociation" sur ses marchés d'actions "en hausse de 14,8% par rapport au troisième trimestre 2024", a précisé le groupe.

Les revenus d'Euronext qui ne dépendent pas des volumes échangés sur les marchés, provenant notamment des services de données ou de règlement-livraison, ont représenté 60% du chiffre d'affaires total du troisième trimestre.

"Nous allons rester un acteur important du financement en action des sociétés en Europe, mais c'est sûr que notre diversification va se poursuivre", a assuré M. Boujnah.

L'opérateur détient les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo. Le groupe a aussi lancé en octobre une offre publique d'échange d'actions pour l'acquisition de la Bourse d'Athènes qui doit se clôturer le 17 novembre.