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Opération de titrisation synthétique record chez BBVA
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:18

Dans le cadre de sa stratégie active de gestion de son bilan, BBVA indique avoir réalisé la plus grande opération de titrisation synthétique de son histoire, portant sur un portefeuille de prêts d'entreprise de 4,5 MdsEUR.

Cette transaction permet au groupe bancaire espagnol de libérer près de 80% du capital réglementaire initial associé au portefeuille, augmentant ainsi sa capacité à continuer de financer des clients d'entreprise et donc à soutenir l'économie réelle.

La transaction a été structurée comme une titrisation synthétique au bilan, par laquelle BBVA transfère une partie du risque de crédit du portefeuille à des investisseurs institutionnels, tandis que les prêts restent dans le bilan de la banque.

"La transaction a suscité un fort intérêt du marché, avec une large participation d'investisseurs institutionnels spécialisés dans les transactions de transfert de risque significatif (SRT)", met en avant BBVA.

"Malgré la récente volatilité du marché liée à l'environnement géopolitique actuel, la transaction a été réalisée à des niveaux de prix comparables à des transactions similaires réalisées en 2025, soulignant la force et la résilience de ce segment de marché", poursuit-il.

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