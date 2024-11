Opep + : extension des coupes de production de pétrole jusqu'à fin décembre

A la veille du scrutin présidentiel américain et alors que les tensions au Moyen-Orient sont toujours vives, le baril de Brent gagnait 1,78% à 74,42 dollars vers 17h15. Son homologue américain - le WTI- progressait, lui, de 1,87% à 70,79 dollars.

(AOF) - L'Opep+ a annoncé le report d'un mois de l'augmentation de la production de pétrole qui était prévue en décembre, sur fond de la faiblesse de la demande (notamment de la Chine) et de l'augmentation de l'offre. Huit de ses membres - Arabie Saoudite, Russie, Irak, Emirats Arabes Unis, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman - ont ainsi annoncé une extension de leurs coupes de production de pétrole jusqu'à fin décembre. Ils "sont convenus de prolonger d'un mois leurs réductions volontaires supplémentaires de production de 2,2 millions de barils par jour", a précisé un communiqué.

Pétrole et parapétrolier

