Openlane essuie un revers avec l'offre secondaire d'Apax Partners

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12 août - ** Openlane ( OPLN.N ), plateforme numérique de vente de voitures d'occasion, a vu son cours reculer de 5,6 % à 34,47 dollars en pré-ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire ** OPLN, société basée à Carmel, dans l’Indiana, a annoncé mardi en fin de journée la cession de 8 millions d’actions par Ignition Acquisition Holdings, un fonds conseillé par Apax Partners

** Ces actions représentent une partie des actions privilégiées convertibles d’OPLN précédemment émises et détenues par Ignition, qui ont été converties en actions ordinaires en mai

** Par ailleurs, OPLN rachète simultanément 727 590 actions de l’offre auprès du chef de file BofA

** Avant ces opérations, la société britannique de capital-investissement Apax était le principal actionnaire d’OPLN avec environ 16,42 millions d’actions, soit environ 13 % des quelque 122,8 millions d’actions en circulation de la société, selon LSEG

** L'action OPLN a clôturé en baisse de 2,1 % à 36,50 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 23 %

** La recommandation moyenne de 8 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian est de 45 dollars, selon les données de LSEG