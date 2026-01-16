OpenAI va commencer à tester des publicités dans les catégories gratuite et Go de ChatGPT

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de droits de douane les pays qui ne soutiendraient pas son plan pour acquérir le Groenland, au moment où une délégation bipartisane du Congrès américain est à Copenhague pour une visite de soutien au Danemark ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes ...
Lire la suite
L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado a affirmé vendredi à Washington que son pays entamait "une véritable transition vers la démocratie" et serait "libre" avec le soutien de Donald Trump. "Nous sommes désormais dans ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•16.01.2026•19:46•
Dans son salon à Kiev, Ievguenia montre une cabane improvisée faite d'oreillers et de draps, alors que le thermomètre sur une étagère de la pièce indique 12 degrés. Désormais, elle, son mari et leur chat se réchauffent ainsi dans leur appartement.
