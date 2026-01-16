OpenAI va commencer à tester des publicités dans les catégories gratuite et Go de ChatGPT

OpenAI a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de commencer à tester des publicités dans les catégories gratuite et Go de son chatbot ChatGPT.