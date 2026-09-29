A Liverpool, le Labour remobilisé derrière Andy Burnham mais attend des réponses

Le Premier ministre britannique Andy Burnham, au congrès annuel du parti travailliste à Liverpool le 28 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Le Premier ministre britannique Andy Burnham va dévoiler mardi son plan pour "redresser le Royaume-Uni" lors de son discours devant des militants travaillistes au moral regonflé mais dans l'attente d'un réel changement de cap, au congrès annuel de leur parti à Liverpool.

Arrivé au pouvoir en juillet après un quasi plébiscite des députés du Labour, Andy Burnham, 56 ans, a insufflé un nouvel élan au parti de centre gauche en succédant à son prédécesseur Keir Starmer devenu très impopulaire.

Dans son discours, attendu à 14H00 (13H00 GMT), le chef du gouvernement doit présenter "un projet pour le pays plus consistant que tout ce qui a été proposé aux citoyens depuis une génération", selon des extraits diffusés par le Labour.

"Je suis conscient que les gens ne seront pas d'accord avec tous les aspects (de ce projet), mais je crois que cela peut redresser le Royaume-Uni", doit-il encore dire, alors que le slogan de con congrès est "Retrouver l'espoir".

Selon un communiqué, le Premier ministre évoquera "les sujets difficiles qui ont été ignorés trop longtemps" par les gouvernements précédents.

Parmi ses priorités: la réforme de l'aide sociale, la lutte contre le chômage des jeunes et "la nécessité d'un plus fort contrôle public sur l'énergie, l'eau et le logement".

Autant de chantiers qui nécessiteront des réformes d'une toute autre ampleur que les mesures de pouvoir d'achat qu'il a déjà annoncées depuis son arrivée à Downing Street, face aux répercussions des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

"Fortes attentes"

En attendant, Andy Burnham a déjà remporté une bataille: redonner de l'optimisme aux militants du Labour, après la cuisante défaite aux élections locales du printemps, qui avait précipité la chute de Keir Starmer, devenu très impopulaire.

"L'ambiance est plus positive. Nous avons maintenant un chef derrière qui nous pouvons nous regrouper", témoigne à l'AFP Lynne Troughton, 77 ans, qui a perdu son siège d'élue locale en mai.

Selon elle, Andy Burnham, redevenu député en juillet après avoir été maire du Grand Manchester pendant neuf ans, "a identifié les problèmes qui inquiètent les gens".

92% des militants, pensent qu'Andy Burnham gouverne bien, et 80% que le Labour va dans la bonne direction, selon un sondage de dévoilé mardi au congrès.

Il y a de "fortes attentes" et les membres du parti "veulent voir des résultats", prévient toutefois Damian Lyons Lowe, directeur général de Survation.

Les bons sondages "sont à double tranchant", explique également Emma Burnell, rédactrice en chef du site LabourList. "Cela s'accompagne d'attentes, et donc du risque d'une chute bien plus brutale si l'on ne concrétise pas" les promesses, dit-elle.

Et si le Labour s'est hissé en tête des sondages d'intention de vote peu après l'arrivée de Burnham, le parti nationaliste Reform UK est repassé devant (25% contre 24%) dans une enquête de l'institut YouGov publiée mardi, alors que la question de l'immigration est l'un des principaux sujets de préoccupation dans la population.

La question des retraites

Dans les multiples panels qui se tiennent durant le congrès, militants, sondeurs, députés et acteurs économiques débattent des ambitions déjà tracées par le Premier ministre sur la décentralisation, la réindustrialisation, la jeunesse ou encore la volonté de rapprochement avec l'Union européenne.

Mais les marges de manœuvre du gouvernement sont étroites, dans un contexte budgétaire contraint, alors que le ministre des Finances John Healey a réitéré lundi dans son discours l'engagement de maintenir le sérieux du précédent gouvernement en la matière.

D'autant qu'il doit également trouver les moyens de financer la hausse du budget de la défense.

Andy Burnham doit d'ailleurs prévenir que "l'espoir naît de l'honnêteté, et du fait de dire les choses que les responsables politiques évitent généralement de dire", laissant entendre qu'il aura des choix difficiles à faire.

Une réforme des règles de calcul des pensions de retraites, actuellement avantageuses, pourrait être sur la table, afin de financer les mesures sociales et était largement discutée dans les allées du congrès.

"On ne peut pas simplement résoudre la crise du système social sans avoir ces grandes discussions sur la manière de s'y prendre", a affirmé mardi, la vice-présidente du Labour Lucy Powell. Sans confirmer ni démentir que ce sujet potentiellement explosif était en discussion.