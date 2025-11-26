 Aller au contenu principal
OpenAI prévoit qu'au moins 220 millions de personnes paieront pour le ChatGPT d'ici 2030, rapporte The Information
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'intelligence artificielle OpenAI a prévu qu'au moins 220 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT paieront un abonnement, a rapporté The Information mardi, citant une personne familière avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

