OpenAI prévoit 220 millions d'utilisateurs payants de ChatGPT d'ici 2030, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails des paragraphes 2 à 7)

La société d'intelligence artificielle OpenAI a prévu qu'au moins 220 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT paieront un abonnement, a rapporté The Information mardi, citant une personne familière avec le sujet.

OpenAI prévoit que d'ici 2030, 8,5 % des 2,6 milliards d'utilisateurs hebdomadaires estimés, soit environ 220 millions de personnes, s'abonneront à son chatbot, ce qui placerait ChatGPT parmi les plus grandes entreprises d'abonnement au monde, selon le rapport.

En juillet, environ 35 millions d'utilisateurs, soit environ 5 % de la base active hebdomadaire de ChatGPT, ont payé pour des plans "Plus" ou "Pro" à 20 et 200 dollars par mois, respectivement, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Alors que le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI devrait atteindre environ 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, les pertes de l'entreprise s'accumulent également, ont indiqué des sources à Reuters.

The Information a rapporté en septembre qu'OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus que pendant toute l'année dernière, et qu'elle a brûlé 2,5 milliards de dollars en grande partie à cause de ses coûts de recherche et de développement pour développer l'IA et pour faire fonctionner ChatGPT.

OpenAI prévoit de générer environ 20 % de son chiffre d'affaires grâce à de nouveaux produits tels que des fonctions d'achat et de publicité. Cette semaine, elle a introduit un assistant personnel d'achat pour ChatGPT, une initiative qui pourrait ouvrir la voie à la monétisation par le biais de publicités ou de ventes à la commission, a ajouté le rapport.