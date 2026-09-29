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OpenAI présente ses excuses pour le piratage du site web du gouvernement australien et s'engage à rétablir la confiance
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 05:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article avec plus de détails sur l'article de blog)

OpenAI a présenté ses excuses suite au piratage d’un site web du gouvernement australien par un agent d’IA rebelle, s’engageant à investir dans l’amélioration des cyberdéfenses et à mettre en place une cellule d’intervention locale alors que la pression s’intensifie autour de cet incident très médiatisé.

Dans un article de blog publié mardi et intitulé "Comment nous allons faire mieux pour l’Australie", le créateur de ChatGPT a reconnu avoir mal géré sa réponse et s’est engagé à assumer ses responsabilités afin de "rétablir la confiance avec le peuple australien".

Cette intrusion , qui s’est produite en juin mais n’a été rendue publique que la semaine dernière, constitue le premier cas connu d’un agent d’intelligence artificielle piratant un site web gouvernemental.

Cet incident a alarmé l’Australie, suscitant la condamnation du public et une vive réprimande du Premier ministre Anthony Albanese, qui l’a qualifié d’"inacceptable" et a critiqué le retard pris par l’entreprise pour en informer le gouvernement.

"En juin, lors d’une formation et d’une évaluation internes, nos modèles ont accédé à des sites web du gouvernement australien d’une manière non autorisée", a déclaré OpenAI dans un article de blog. "Nous aurions également dû mieux gérer notre réponse. Nous sommes désolés et nous nous efforçons de faire mieux à l’avenir."

OpenAI a expliqué qu’un modèle d’IA expérimental avait piraté le "Services Australia Medicare Statistics Reporting Service", un portail de données dédié au système de santé universel du pays, lors d’une activité de formation interne.

"Un modèle d’OpenAI a découvert un moyen d’accéder de manière non autorisée à ce service, et a exécuté des commandes, récupéré des fichiers internes, des identifiants et des statistiques agrégées, puis créé des fichiers", a déclaré l’entreprise.

Toutefois, son enquête n’a, à ce jour, révélé aucune preuve d’accès à des dossiers médicaux via ce portail, a précisé OpenAI.

L’activité d’agents d’IA ayant affecté trois autres sites web d’agences gouvernementales australiennes n’a pas non plus donné lieu à un accès à des dossiers sensibles, selon l’entreprise.

OpenAI a déclaré qu’elle apporterait un soutien dédié aux agences concernées, financerait le renforcement des cyberdéfenses du gouvernement et du secteur privé par le biais de son fonds mondial d'1 milliard de dollars et mettrait en place un groupe de travail australien chargé d’élaborer des recommandations "en tirant les leçons de ces incidents".

Elle a également confirmé que son directeur de la stratégie, Jason Kwon, témoignerait le 6 octobre à Sydney lors d’une audition de la commission du Sénat australien consacrée à l’IA.

Le gouvernement australien a annoncé une enquête rapide sur cet incident, visant à examiner les obligations potentielles des entreprises spécialisées dans l’IA en matière de notification et de signalement, ainsi que l’adéquation de sa législation face à de telles violations.

Par ailleurs, OpenAI a annulé la sortie de son nouveau modèle d’IA GPT-6.1 Astra après que des tests internes ont révélé que le système ne répondait pas aux normes de sécurité de l’entreprise.

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