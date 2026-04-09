OpenAI lance une offre ChatGPT Pro à 100 dollars pour les développeurs intensifs
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 21:33
OpenAI a annoncé le lancement d'un abonnement ChatGPT Pro à 100 dollars par mois, destiné aux utilisateurs ayant des besoins intensifs en programmation. Cette nouvelle formule offre une capacité d'utilisation cinq fois supérieure à celle de l'offre Plus à 20 dollars, notamment pour des sessions de codage longues et complexes avec l'outil Codex.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de segmentation tarifaire plus large, OpenAI proposant désormais plusieurs niveaux d'abonnement, allant du gratuit à des offres avancées pouvant atteindre 200 dollars mensuels. L'objectif est de mieux capter la valeur d'un marché en forte croissance, où les assistants de code deviennent des outils centraux pour les développeurs.
Face à une concurrence accrue, notamment d'Anthropic avec Claude Code, OpenAI cherche à consolider sa position. Codex compte déjà plusieurs millions d'utilisateurs hebdomadaires, tandis que les assistants de programmation s'imposent comme l'un des segments les plus dynamiques de l'intelligence artificielle, avec des usages allant de la génération de code à l'automatisation de tâches complexes.
Valeurs associées
|373,0700 USD
|NASDAQ
|-0,34%
A lire aussi
-
Une figure néonazie allemande ayant changé de genre, en cavale depuis août dernier pour échapper à son incarcération, a été arrêtée en République tchèque, ont indiqué jeudi à l'AFP les autorités judiciaires allemandes. Marla-Svenja Liebich, qui s'appelait auparavant ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir rencontré des membres de la minorité magyarophone dans la région ukrainienne de Transcarpatie, une démarche très symbolique avant les législatives en Hongrie, un pays proche de Moscou qui bloque un ... Lire la suite
-
Le Premier ministre israélien a annoncé jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des "négociations directes" avec le Liban, au lendemain de frappes meurtrières sur le pays voisin menaçant, selon la communauté internationale, la trêve conclue entre les Etats-Unis ... Lire la suite
-
La police vénézuélienne a dispersé jeudi à l'aide de gaz lacrymogènes des manifestants réunis à Caracas pour aller réclamer des augmentations de salaire devant le palais présidentiel de Miraflores, a constaté une équipe de l'AFP. "Allons jusqu'à Miraflores", "Ils ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer