OpenAI lance ChatGPT pour le secteur des services financiers

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* Morgan Stanley et Evercore ont joué le rôle de partenaires de conception, précise OpenAI

* OpenAI prévoit d’élargir la couverture des données et de s’étendre au-delà des banquiers et des analystes boursiers

* La solution intègre les ensembles de données de LSEG News, Crunchbase et Quartr

OpenAI a lancé jeudi une version de ChatGPT spécialement conçue pour le secteur des services financiers, combinant son dernier modèle d’IA avec des données intégrées provenant de fournisseurs tels que LSEG LSEG.L , PitchBook et Daloopa, afin de cibler les banquiers d’investissement et les analystes financiers.

Ce produit, baptisé « ChatGPT for Financial Services », a été développé en collaboration avec Morgan Stanley MS.N et Evercore EVR.N , qui ont participé à sa conception , a précisé OpenAI dans un article de blog.

Ce lancement s’inscrit dans une dynamique plus large des entreprises spécialisées dans l’IA visant à développer des produits destinés aux secteurs réglementés, où la gouvernance et la sécurité des données constituent des préoccupations centrales. Le produit s’appuie sur les contrôles de sécurité existants de ChatGPT Enterprise, notamment l’accès basé sur les rôles et le chiffrement, et permet aux équipes chargées de la conformité d’exporter les journaux de l’espace de travail vers des workflows d’audit.

Le service s’appuie sur GPT-6 Astra, le tout dernier modèle d’OpenAI, qui, selon l’entreprise, a été conçu pour améliorer la recherche dans les outils de données financières, le raisonnement financier et la précision du contenu généré.

Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches sur plusieurs sources, élaborer des modèles financiers et générer des documents destinés aux clients, tels que des dossiers de présentation, à l’aide des modèles propres à leur entreprise, a précisé OpenAI.

OpenAI a déclaré qu’elle prévoyait d’élargir l’éventail des données financières disponibles via le produit et de continuer à entraîner ses modèles pour qu’ils puissent identifier, interpréter et appliquer ces informations dans le cadre de tâches traditionnellement prises en charge par des analystes expérimentés.

Le produit inclut des ensembles de données provenant de Daloopa, LSEG News, PitchBook, Crunchbase, Quartr et d’autres sources, couvrant les transcriptions des résultats financiers, les états financiers et les fondamentaux des entreprises. OpenAI a précisé que ces données sont indexées sur sa propre infrastructure afin d’améliorer la recherche et la citation.

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Les entreprises disposant déjà d’abonnements à des données peuvent les connecter via des intégrations avec FactSet FDS.N , S&P Global, Preqin et Datasite, a précisé la société. OpenAI a indiqué qu’elle prévoyait d’étendre le produit au-delà de la banque d’investissement et de la recherche sur les actions, à l’ensemble du secteur des services financiers.