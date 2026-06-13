OpenAI ferait l'objet d'une enquête menée par un groupe de procureurs généraux d'État, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources tout au long du texte; ajout d'informations contextuelles sur d'autres poursuites judiciaires aux paragraphes 4, 8 et 9)

Une coalition de procureurs généraux d'États américains a ouvert une enquête approfondie sur OpenAI, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

Le fabricant de ChatGPT a reçu vendredi une assignation à comparaître visant à obtenir des documents relatifs à un large éventail de ses activités et à leur impact sur les utilisateurs, notamment la publicité, l'engagement et la fidélisation des utilisateurs, ainsi que le traitement des données des consommateurs et des données de santé, a précisé la source.

L'assignation, envoyée par le procureur général de New York, vise également à obtenir des informations sur les activités liées aux mineurs et aux personnes âgées, les modèles d'apprentissage profond et les politiques internes de l'entreprise, a ajouté la source.

Cette enquête constitue le dernier défi juridique en date pour OpenAI, qui s'apprête à entrer en bourse et qui fait l'objet d'une plainte déposée par l'État de Floride pour avoir prétendument fait de fausses déclarations concernant la sécurité de sa plateforme ChatGPT.

La source a souhaité rester anonyme pour évoquer cette enquête, qui n’a pas encore été rendue publique.

Un porte-parole d'OpenAI a déclaré: “L'IA est une technologie nouvelle et puissante, et nous travaillons chaque jour pour en faire profiter le public de manière sûre et responsable. Nous prenons au sérieux les préoccupations soulevées par les procureurs généraux des États et avons l'intention de collaborer de manière constructive avec leurs services.”

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de cette enquête vendredi.

Le procès en Floride, le premier intenté par un État américain, affirme que la plateforme a causé du tort à des enfants en fournissant des informations à des auteurs de fusillades dans des écoles, en proposant des conseils sur l’automutilation et en rendant les jeunes utilisateurs dépendants.

Une mère canadienne a également poursuivi OpenAI et son directeur général Sam Altman devant un tribunal américain jeudi, alléguant que ChatGPT avait encouragé sa fille à se suicider.

OpenAI a déclaré lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis , selon une source qui a indiqué que celle-ci pourrait avoir lieu dès septembre et valoriser l’entreprise à hauteur de 1 000 milliards de dollars.