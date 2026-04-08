OpenAI en Bourse : les marchés peuvent‑ils gouverner ChatGPT et l’IA ?

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L'entreprise OpenAI, créatrice de ChatGPT, pourrait bientôt entrer en Bourse. Derrière cette opération financière se joue bien plus qu'une levée de fonds : le basculement d'un projet conçu pour l'intérêt général vers une logique de marché. À l'heure où l'intelligence artificielle devient une infrastructure critique, une question s'impose : peut-on en confier son développement aux seuls marchés financiers ?

OpenAI est née en 2015 dans un contexte d'inquiétude croissante autour de l'intelligence artificielle (IA). Fondée notamment par Sam Altman et Elon Musk, elle a adopté une structure à but non lucratif. Son objectif explicite était de développer une IA « bénéfique envers l'humanité » et d'éviter qu'elle ne soit capturée par quelques acteurs dominants. Cette ambition la distinguait des grandes entreprises technologiques, comme Google, Microsoft, Meta ou Amazon, construites sur des modèles propriétaires et des effets de rente.

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Par contraste, OpenAI entendait défendre l'intérêt général en mettant l'accent sur la recherche ouverte et la diffusion des connaissances. Or, cette orientation, symbolisée par son nom, OpenAI (« IA ouverte »), s'est rapidement heurtée à une contrainte structurelle, le coût astronomique de l'intelligence artificielle générative.

Des coûts massifs

Contrairement aux logiciels traditionnels, dont le coût marginal tend vers zéro (la millionième copie de Windows ne coûte rien à Microsoft, par exemple), l'IA générative requiert des infrastructures massives. Chaque interaction mobilise des ressources de calcul, de l'énergie et des équipements spécialisés. Une requête standard sur ChatGPT, comprenant une question et une réponse, coûte ainsi de l'ordre de 0,1 à 1 centime de dollar. De même, la génération d'une image en haute définition peut coûter entre 10 et 20 centimes. Pris isolément, ces montants semblent négligeables, mais, à l'échelle de plusieurs milliards de requêtes quotidiennes en 2026, ils deviennent considérables.

Cela s'explique par l'infrastructure sous-jacente, en particulier les processeurs graphiques (GPU), fournis par des acteurs comme Nvidia. Ces puces peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'achat et plusieurs dollars de l'heure en accès cloud. OpenAI, comme ses concurrents, dépend de dizaines de milliers de ces GPU fonctionnant en continu dans de gigantesques centres de données. Selon certaines estimations, les investissements nécessaires se chiffrent en centaines de milliards d'ici à la fin de cette décennie.

Dès la fin des années 2010, il était devenu évident qu'un modèle purement non lucratif ne pouvait répondre à une telle intensité capitalistique. C'est pourquoi OpenAI a adopté, en 2019, un statut hybride lui permettant de lever des fonds tout en maintenant un contrôle par une fondation. Il s'agissait d'une première incursion dans l'économie de marché, mais tempérée par l'ambition de résister aux exigences des investisseurs.

Accélération brutale avec ChatGPT

Cependant, fin 2022, l'agent conversationnel ChatGPT a transformé radicalement la donne en attirant 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois, avant de dépasser les 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires, début 2026. Le chiffre d'affaires d'OpenAI est passé ainsi d'environ 200 millions de dollars (173,15 millions d'euros) en 2022 à plus de 10 milliards (8,65 milliards d'euros) en 2025, soit une multiplication par soixante en trois ans !

Cette croissance exponentielle s'est accompagnée de la mise en place d'un modèle économique incluant plusieurs sources de revenus. Pour les particuliers, OpenAI propose des abonnements payants (allant de 20 à 200 dollars, soit de 17 euros environ à 173 euros, par mois). L'essentiel du chiffre d'affaires provient cependant des entreprises, via des abonnements proposés entre 25 et 60 dollars (de 21,6 à 52 euros) par utilisateur et par mois. Une entreprise de 10 000 salariés représente ainsi un revenu annuel de plusieurs millions de dollars.

L'argent des entreprises

De plus, OpenAI facture l'usage de ses modèles à des entreprises qui les intègrent directement dans leurs propres solutions. Chaque utilisation est alors facturée, souvent à très grande échelle. Une application traitant un million de requêtes par jour peut ainsi générer plusieurs dizaines de milliers de dollars de facturation mensuelle.

Enfin, une part croissante des revenus provient d'accords stratégiques, notamment avec Microsoft, qui intègre les technologies d'OpenAI dans ses produits sous la dénomination Copilot.

C'est l'ensemble de ces flux (abonnements, licences, usage par des entreprises tierces et partenariats) qui a permis à OpenAI d'atteindre environ un milliard de dollars (plus ou moins 865,85 millions d'euros) de revenus mensuels en 2025. Pourtant, cette montée en puissance commerciale masque une fragilité économique intrinsèque.

Une gigantesque machine à brûler du cash

Or, malgré des revenus en forte progression, OpenAI reste structurellement déficitaire. Sur le premier semestre 2025, l'entreprise aurait réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards de dollars, tout en enregistrant des pertes comprises entre 7 et 13 milliards, soit plus de 2 milliards de pertes chaque mois. Au total, ses pertes cumulées pourraient dépasser les 140 milliards de dollars (121,19 milliards d'euros) entre 2024 et 2029.

Cette dérive s'explique par la nature même du modèle économique d'OpenAI, où chaque interaction génère un coût, avec des investissements nécessaires gargantuesques. Outre l'infrastructure, la recherche et développement (R&D) constitue un poste majeur. Afin de rester dans la course technologique face à un environnement de plus en plus concurrentiel, OpenAI aurait ainsi investi près de 16 milliards de dollars (plus de 13,8 milliards d'euros) en recherche et développement rien qu'en 2025.

À cela s'ajoute le coût des ressources humaines, parfois hors norme. Si les salaires de base des experts en intelligence artificielle les plus demandés se situent déjà entre 250 000 et 700 000 dollars (entre 216 000 et 605 000 euros) par an, leur rémunération – incluant actions et bonus – dépasse fréquemment le million de dollars. Dans certains cas, la rémunération annuelle excède même les 10 millions de dollars (8,65 millions d'euros). Là encore, la surenchère des concurrents, comme Meta, oblige OpenAI à s'aligner, par crainte de voir ses compétences clés disparaître.

Un dépôt de bilan proche ?

Au total, l'activité d'OpenAI ne suffit pas à couvrir ses coûts, au point que certains analystes évoquent que, à ce rythme, elle pourrait être contrainte de déposer le bilan dès 2027. Un recours aux financements extérieurs est donc indispensable pour couvrir ces pertes.

Afin de soutenir sa croissance, OpenAI a déjà levé environ 58 milliards de dollars (plus de 50 milliards d'euros) depuis sa création, dont plus de 13 milliards de dollars auprès de Microsoft. En 2025, un tour de table exceptionnel aurait permis de lever jusqu'à 40 milliards de dollars supplémentaires, portant ainsi sa valorisation à plusieurs centaines de milliards de dollars. Fin mars 2026, une nouvelle levée de fonds de 122 milliards de dollars (plus de 105,6 milliards d'euros), notamment auprès d'Amazon (50 milliards de dollars), Nvidia et SoftBank (30 milliards de dollars chacun), a permis d'atteindre une valorisation à 852 milliards de dollars (soit 737,6 milliards d'euros). Pourtant, ces montants restent insuffisants au regard des besoins.

Dépendance industrielle

La dépendance à l'égard des partenaires industriels apparaît comme particulièrement problématique. Microsoft fournit à OpenAI son infrastructure cloud via Azure, tandis que Nvidia joue un rôle clé en amont en fournissant les GPU. Tout comme à l'époque de la ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pelles qui se sont enrichis aux dépens des prospecteurs, dans la filière de l'intelligence artificielle, ce sont les fournisseurs d'infrastructure qui font fortune, pas les concepteurs de modèles.

En pratique, chaque requête d'intelligence artificielle génère des revenus pour les fournisseurs d'infrastructure, ce qui revient à une forme de « taxe invisible » captée en amont. En 2025, Nvidia a ainsi dégagé près de 73 milliards de dollars de bénéfices nets pour un chiffre d'affaires d'environ 130 milliards (soit 112,5 milliards d'euros), et sa valorisation en Bourse est 1,5 fois supérieure à celle de l'ensemble du CAC 40 !

Errements dans le gouvernement

Les tensions économiques d'OpenAI se sont répercutées sur son gouvernement d'entreprise. L'hybridation entre une mission d'intérêt général et des mécanismes de financement privés s'est traduite par une structure complexe. Une fondation à but non lucratif contrôle ainsi une entreprise commerciale de type public benefit corporation (une version américaine et moins contraignante de la société à mission française), financée par des investisseurs et chargée de lever des capitaux et de développer les activités, tout en restant théoriquement subordonnée à la mission d'intérêt général de la fondation. Cette construction, pensée pour éviter une logique purement financière, a rapidement attisé des tensions entre différentes parties prenantes.

Le départ d'Elon Musk en 2018 a constitué un premier signal de désaccord stratégique. En 2020, plusieurs chercheurs ont quitté OpenAI pour fonder Anthropic, en mettant en avant des divergences sur la sécurité et la gouvernance. Cependant, c'est surtout la crise de novembre 2023 qui a pleinement révélé les fragilités du système, lorsque le conseil d'administration a annoncé de manière soudaine le renvoi de Sam Altman, invoquant un manque de transparence dans ses communications.

En quelques heures, la situation s'est transformée en crise ouverte. La quasi-totalité des salariés a menacé de quitter l'entreprise si Altman n'était pas réintégré. Microsoft, principal partenaire et investisseur, a publiquement apporté son soutien à Altman et a même évoqué la possibilité de le recruter avec ses équipes. Face à cette pression, le conseil d'administration a été contraint de revenir sur sa décision en quelques jours. Sam Altman a été réintégré, et la composition du conseil a été profondément remaniée.

Cet épisode a mis en lumière les tensions internes, et notamment la difficulté à faire coexister des logiques divergentes au sein d'une même organisation, entre posture éthique, impératifs industriels et exigences des investisseurs.

Une concurrence qui s'intensifie

À ces contraintes internes s'ajoute une intensité concurrentielle particulièrement vive. Google, l'inventeur de l'IA générative, réalise des progrès rapides avec Gemini. Anthropic, avec Claude, s'est imposé sur certains segments, notamment la programmation, tout en mettant l'accent sur la sécurité. Le Chinois DeepSeek a affirmé utiliser des processeurs moins coûteux. Le Français Mistral AI défend une approche frugale et la souveraineté numérique de l'Europe. Signe de ce retournement, Apple, initialement partenaire d'OpenAI pour inclure ChatGPT pour certaines fonctionnalités liées à Siri, a choisi de le remplacer par Gemini.

Dans ce contexte de recomposition de l'écosystème, la position d'OpenAI, bien que toujours centrale, est contestée. L'intensification de la concurrence renforce la nécessité de disposer de ressources financières toujours plus conséquentes.

La Bourse, sauvetage ou mirage ?

L'introduction en Bourse d'OpenAI est présentée comme une réponse à ces contraintes : financer des investissements massifs et consolider une position concurrentielle fragilisée. La Bourse pourrait permettre de lever entre 50 et 100 milliards de dollars, en cédant entre 10 et 20 % du capital. Une telle opération constituerait l'une des plus importantes de l'histoire des marchés financiers.

Cependant, cette transformation implique des arbitrages délicats. Une entreprise cotée est soumise à des exigences de rentabilité et de transparence qui peuvent entrer en tension avec la nature expérimentale de l'intelligence artificielle. À cela s'ajoute la dépendance persistante à Microsoft et à Nvidia, qui limite l'autonomie stratégique de l'entreprise.

Surtout, rien n'indique que l'introduction en Bourse suffirait à résoudre les problèmes structurels d'OpenAI. Au mieux, sans évolution significative du modèle économique, elle permettrait de reculer sa faillite de quelques années. Le modèle économique de l'intelligence artificielle générative reste aujourd'hui fondamentalement non stabilisé.

Une question qui dépasse OpenAI

Au-delà du cas d'OpenAI, on peut légitimement s'interroger sur le fonctionnement actuel de l'économie dominée par les géants de la technologie. L'intelligence artificielle s'impose comme une infrastructure essentielle, dont les effets dépassent largement le cadre économique. Pour certains analystes, le contrôle de l'IA revêt désormais la même importance géostratégique que la possession de l'arme nucléaire.

Dès lors, une question civilisationnelle se pose : peut-on confier le développement et l'orientation d'une telle technologie aux seuls marchés financiers ? Imagine-t-on qu'Elon Musk ou Mark Zuckerberg puisse posséder personnellement l'équivalent d'une ou plusieurs bombes atomiques ? L'introduction en Bourse d'OpenAI ne fournira pas à elle seule la réponse. Cependant, elle en constituera l'un des premiers tests à grande échelle.