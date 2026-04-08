Bpifrance a injecté 2,5 milliards d'euros dans le secteur de la santé en 2025

La banque publique d'investissement Bpifrance a apporté 2,5 milliards d'euros d'aides, de prêts et de capital au secteur de la santé en 2025, une hausse de 40% par rapport à l'année précédente, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

( AFP / ERIC FEFERBERG )

"Bpifrance continuera sa mobilisation dans les années à venir avec l'ambition d'injecter 10 milliards d'euros dans le secteur de la santé" d'ici 2030, "afin d'accélérer la transformation du système de soin", a indiqué l'institution dont la mission est de soutenir l'innovation.

Sur les 2,5 milliards injectés dans la santé en 2025, un peu plus d'un milliard a été consacré à des financements de soutien à l'innovation, dont la très grande majorité sous forme d'aides (subventions et avances récupérables).

Viennent ensuite les investissements directs dans le capital des entreprises, à hauteur de 900 millions d'euros.

La banque publique a investi 143 millions d'euros en prises de participation dans des start-up et jeunes entreprises comme Corwave (pompes cardiaques), Fabentech (lutte contre les menaces biologiques) ou Adcytherix (anticorps ciblés pour l'oncologie).

Les autres investissements en capital, qui totalisent 735 millions d'euros, ont été réalisés dans des sociétés plus établies. Ainsi Bpifrance a acquis 1,8% du capital d'Opella, le nouveau groupe qui regroupe les anciennes activités de médicaments sans ordonnance de Sanofi dont fait partie le Doliprane.

Le reste des apports au secteur de la santé repose sur les prêts, pour 310 millions d'euros, et les garanties (230 millions d'euros).

Bpifrance a aussi souscrit pour 50 millions d'euros dans des fonds d'investissements actifs dans la santé.