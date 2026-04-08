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Moyen-Orient: Wall Street ouvre en nette hausse après l'annonce d'un cessez-le-feu
information fournie par AFP 08/04/2026 à 15:37

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mercredi, poussant un soupir de soulagement après l'annonce d'une trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran en contrepartie d'une réouverture du détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 2,92%, l'indice Nasdaq progressait de 3,54% et l'indice élargi S&P 500 grimpait de 2,57%.

Nasdaq

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S&P GLOBAL
437,855 USD NYSE +1,81%
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