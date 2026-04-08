États-Unis/Banques: Hausse des bénéfices en vue au T1 avec le M&A, mais la guerre en Iran pèse sur les perspectives

Le logo de la Bank of America est visible à l'entrée d'un centre financier de la Bank of America à New York

Selon les estimations des analystes, les grandes banques américaines devraient publier des résultats trimestriels en hausse ‌soutenus par la solidité des revenus d’intérêts et des commissions de banque d'investissement, mais les investisseurs scruteront surtout leurs prévisions dans un contexte d’incertitudes géopolitiques croissantes liées à l’Iran.

Goldman Sachs ouvrira la saison ​des résultats bancaires lundi. La plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, publiera ses résultats mardi, en même temps que Wells Fargo et Citigroup. Bank of America et Morgan Stanley annonceront leurs résultats mercredi 15 avril.

Les banques publieront leurs résultats pour le trimestre clos le 31 mars, une période marquée par de fortes fluctuations sur les marchés mondiaux, les investisseurs étant confrontés aux incertitudes liées aux conflits ​au Moyen-Orient et en Ukraine, à la volatilité des prix du pétrole et à des risques géopolitiques plus larges.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, moins de deux heures avant l’expiration de son ​ultimatum demandant à Téhéran de rouvrir le détroit d’Ormuz sous peine d’attaques massives contre ses infrastructures ⁠civiles.

ACTIVITÉ INTENSE EN MATIÈRE DE FUSIONS ET ACQUISITIONS

Néanmoins, plusieurs entreprises ont cherché à conclure d'importantes opérations de fusions et acquisitions avant que les conditions de financement ne changent, ce qui ‌a entraîné une vague de transactions et une hausse de l’activité sur les marchés.

Le premier trimestre a été marqué par une forte dynamique de transactions, avec près d'une vingtaine de méga-opérations d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars (8,54 milliards d'euros) conclues à l'échelle mondiale, ainsi que 40 transactions d'une valeur ​supérieure à 5 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Selon les analystes de ‌Jefferies, les commissions mondiales de conseil en fusions-acquisitions se sont élevées à 11,3 milliards de dollars au premier trimestre, Goldman Sachs arrivant ⁠en tête.

Les investisseurs chercheront à savoir comment les grandes banques comptent naviguer dans cet environnement incertain.

"Nous prévoyons que les volumes de transactions bénéficieront des risques géopolitiques récents, tandis que les activités de banque d'investissement, de crédit hypothécaire et de gestion de patrimoine devraient rester plus modérées jusqu'à ce que le conflit soit résolu", a déclaré David George, analyste bancaire chez Baird, dans une note.

Jamie Dimon, directeur ⁠général de JPMorgan Chase, a averti lundi ‌dans une lettre aux actionnaires que la guerre américano-israélienne contre l'Iran pourrait provoquer des chocs sur les prix du pétrole et des matières premières, susceptibles de ⁠maintenir l’inflation à un niveau élevé et de pousser les taux d’intérêt au-delà des attentes du marché.

Les perspectives de croissance des prêts pour 2026, notamment dans les segments commercial et industriel ainsi ‌que dans l’immobilier commercial, devraient constituer un autre point d’attention lors des conférences sur les résultats, a déclaré Gerard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets.

Les données de la Réserve ⁠fédérale suggèrent que la croissance des prêts commerciaux et industriels (C&I) s’est accélérée au premier trimestre. Toutefois, l’incertitude liée au conflit au ⁠Moyen-Orient, ainsi que la hausse des prix du pétrole ‌qui en découle, pourraient peser sur les perspectives si les tensions se prolongent, a-t-il ajouté.

Voici la liste des principaux commentaires des dirigeants à l'approche des résultats du premier trimestre:

JPMORGAN

En février, la plus ​grande banque américaine a indiqué s'attendre à une forte croissance des commissions de banque d'investissement et des revenus ‌de marché au premier trimestre, apaisant ainsi les craintes que la récente chute des marchés boursiers n'ait affecté le carnet de commandes.

BANK OF AMERICA

Le coprésident Dean Athanasia a déclaré en mars que la banque prévoit une croissance d'au ​moins 7% de ses revenus d'intérêts et une hausse de 10% de ses commissions de banque d'investissement au premier trimestre.

CITIGROUP

La directrice générale Jane Fraser a déclaré en mars anticiper une croissance d'environ 15% de ses commissions de banque d’investissement et de ses revenus de marché au premier trimestre, le groupe prévoyant une forte activité dans ces deux divisions malgré les tensions mondiales croissantes.

WELLS FARGO

Le ⁠directeur financier Mike Santomassimo a déclaré en février que la banque prévoit une croissance des prêts cette année, misant sur les cartes de crédit et les prêts automobiles, tandis que la dynamique des prêts hypothécaires devrait s’accélérer.

GOLDMAN SACHS

Le directeur général David Solomon a déclaré en mars s’attendre à une accélération des activités de fusions-acquisitions en 2026, malgré les perturbations liées au conflit entre les États-Unis et Israël contre l’Iran.

MORGAN STANLEY

La directrice financière Sharon Yeshaya a déclaré en janvier que la banque observait une accélération des opérations de fusions-acquisitions et d'introductions en bourse, avec des transactions dans les secteurs de la santé et de l'industrie.

Banque Estimati Estimati Estimation BPA du

on du on de la de la T1 2025

BPA au croissan croissance

T1 2026 ce du du revenu

bénéfice net

au T1 d'intérêts

au T1

JPMorgan 5,44 $ 7,18 % 8,54 % 5,07 $

Bank of 1,01 $ 6,33 % 7,05 % 0,90 $

America

Citigroup 2,64 $ 24 % 10,67 % 1,96 $

Wells 1,58 $ 11,38 % 6,89 % 1,39 $

Fargo

Goldman 16,39 $ 9,98 % - 14,12 $

Sachs

Morgan 3,00 $ 12,45 % 8,44 % 2,60 $

Stanley

Sources : Estimations moyennes des analystes compilées par LSEG, résultats

(Nivedita Balu, avec la contribution de de ​Manya Saini, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)