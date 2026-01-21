OpenAI dévoile un plan pour maîtriser les coûts énergétiques des centres de données

OpenAI a dévoilé mardi un plan pour la communauté Stargate, visant à "payer sa part d'énergie" et à garantir que ses opérations n'augmentent pas les coûts d'électricité pour les communautés locales.

Stargate est une initiative pluriannuelle de 500 milliards de dollars visant à construire des centres de données d'IA pour la formation et l'inférence, soutenue par des investisseurs majeurs, notamment Oracle ORCL.N . Le président américain Donald Trump a soutenu l'initiative lorsqu'elle a été annoncée pour la première fois en janvier 2025.

L'accès à l'énergie devenant une contrainte majeure pour la croissance de l'IA, plusieurs entreprises technologiques investissent directement dans l'infrastructure électrique pour soutenir des centres de données plus grands et plus nombreux.

Chaque site Stargate disposera désormais de son propre plan communautaire, adapté à la situation locale, "en fonction des contributions de la communauté et des préoccupations locales", OpenAI a déclaré.

"Selon le site, cela peut aller de l'apport d'une nouvelle énergie dédiée et d'un stockage que le projet finance entièrement, à l'ajout et au paiement de nouvelles ressources de production et de transmission d'énergie."

L'annonce d'OpenAI fait suite à une initiative similaire dévoilée par Microsoft MSFT.O la semaine dernière, visant à réduire l'utilisation de l'eau dans ses centres de données américains et à minimiser l'impact sur les communautés locales d'une éventuelle hausse des prix de l'électricité.

Microsoft a déclaré qu'elle paierait des tarifs suffisants pour couvrir ses dépenses en électricité et qu'elle collaborerait avec les services publics locaux pour augmenter l'approvisionnement de ses centres de données en fonction des besoins.