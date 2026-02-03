L'Espagne veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Des applications de médias sociaux sont affichées sur un téléphone portable dans cette photo d'illustration

L'Espagne va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins ‍de 16 ans et les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a ‌déclaré mardi le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez lors du Sommet mondial des gouvernements à ​Dubaï.

"Nos enfants sont exposés à un espace dans ⁠lequel ils ne devraient jamais naviguer seuls (...) Nous ne l'accepterons plus", a déclaré Pedro Sanchez.

"Nous ⁠les protégerons du ‍Far West numérique", a-t-il ajouté.

Pedro Sanchez a ⁠ajouté que son gouvernement présenterait également la semaine prochaine un nouveau projet de loi visant à tenir les ​dirigeants des réseaux sociaux responsables des contenus illégaux et haineux, ainsi qu'à criminaliser la manipulation algorithmique et l'amplification des ⁠contenus illégaux.

En décembre, l'Australie est devenue le ​premier pays à interdire l'accès aux réseaux ​sociaux aux mineurs ​moins de 16 ans.

Cette initiative est suivie de près ​par d'autres pays qui ⁠envisagent des mesures similaires basées sur l'âge, comme la Grande-Bretagne et la France.

Fin janvier, les députés français ont voté en faveur d'un texte visant à interdire les réseaux ‌sociaux aux enfants de moins de 15 ans, une idée soutenue par le président Emmanuel Macron pour préserver la santé mentale des plus jeunes.

(Rédigé par David Latona, Emma Pinedo et Victoria Waldersee ; version française Coralie Lamarque, édité ‌par Kate Entringer)