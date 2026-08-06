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OpenAI demande le rejet de l'action en justice d'Apple pour violation de secrets d'affaires
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 09:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails un peu partout) par Rishabh Jaiswal et Shubham Kalia

OpenAI a demandé mercredi à un juge américain de rejeter la plainte d'Apple AAPL.O qui accusait le créateur de ChatGPT et deux anciens employés d’Apple d’avoir volé des secrets d’affaires afin d’aider l’entreprise à se développer dans le domaine du matériel grand public, affirmant qu’elle développait quelque chose d’"entièrement nouveau".

"OpenAI n'a ni l'utilité, ni le besoin, ni le désir de disposer des secrets d'affaires d'Apple. OpenAI développe quelque chose d'entièrement nouveau et différent de tout ce qui existe chez Apple", ont écrit les avocats d'OpenAI dans la requête en irrecevabilité déposée mercredi.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la requête d’OpenAI.

Dans sa plainte déposée en juillet, Apple avait allégué qu’OpenAI avait systématiquement obtenu et exploité des informations confidentielles d’Apple par l’intermédiaire d’anciens employés, de pratiques de recrutement et de relations avec des fournisseurs afin d’accélérer ses ambitions dans le domaine du matériel grand public.

Le litige entre les deux entreprises technologiques a déclenché une bataille pour savoir qui contrôlera les futurs appareils dotés d’IA qui pourraient ne pas utiliser d’applications ou de systèmes d’exploitation traditionnels — des appareils qui, en cas de succès, détourneraient l’attention des consommateurs de l’iPhone, le best-seller d’Apple. Les analystes estiment qu’OpenAI travaille sur son propre téléphone ou autre appareil.

"La plainte d'Apple ne décrit pas suffisamment les informations pour lesquelles elle revendique la protection au titre du secret d’affaires; ses catégories généralisées de développement de produits ne suffisent pas pour résister à une requête en irrecevabilité", a déclaré OpenAI dans son mémoire.

La société a fait valoir que le fabricant de l’iPhone n’avait pas non plus démontré qu’il détenait "un secret d’affaires protégeable" ni "allégué de manière plausible un détournement" de la part de l’un des défendeurs.

"Apple ne devrait pas être autorisée à utiliser une action en justice sans fondement et fallacieuse pour compenser ses lacunes sur le marché des talents et dans la fidélisation de ses employés, ainsi que ses échecs à intégrer l’IA dans ses produits", indique la requête.

Les deux entreprises ont conclu un partenariat qui permet aux utilisateurs d’Apple d’accéder aux résultats de ChatGPT via Siri, tandis que les utilisateurs d’iPhone peuvent également souscrire à un abonnement ChatGPT directement depuis le menu des paramètres iOS.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 09:38:48.

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