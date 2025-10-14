OpenAI autorisera les contenus matures sur ChatGPT pour les utilisateurs adultes vérifiés à partir de décembre

OpenAI autorisera les contenus matures pour les utilisateurs de ChatGPT qui vérifient leur âge sur la plateforme à partir de décembre, a déclaré le directeur général Sam Altman, après que le chatbot ait été rendu restrictif pour les utilisateurs en détresse mentale.

« Au fur et à mesure que nous déployons plus complètement le contrôle de l'âge et dans le cadre de notre principe "traiter les utilisateurs adultes comme des adultes", nous autoriserons encore plus de choses, comme l'érotisme pour les adultes vérifiés », a écrit Sam Altman dans un message sur X mardi.

Sam Altman a déclaré qu'OpenAI avait rendu ChatGPT "assez restrictif" pour s'assurer qu'il était prudent avec les problèmes de santé mentale, bien que cela ait rendu le chatbot "moins utile/agréable pour de nombreux utilisateurs qui n'avaient pas de problèmes de santé mentale".

OpenAI a réussi à atténuer les problèmes de santé mentale et dispose de nouveaux outils, a déclaré Sam Altman, ajoutant qu'il allait assouplir les restrictions en toute sécurité dans la plupart des cas.

Dans les semaines à venir, OpenAI publiera une version de ChatGPT qui permettra aux utilisateurs de mieux définir le ton et la personnalité du chatbot, a indiqué Sam Altman.

"Si vous voulez que votre ChatGPT réponde d'une manière très humaine, ou utilise une tonne d'emoji, ou agisse comme un ami, ChatGPT devrait le faire (mais seulement si vous le voulez, non pas parce que nous cherchons à maximiser l'utilisation)," selon Sam Altman.

Plus tôt dans la journée de mardi, Meta META.O a dévoilé un nouveau système pour limiter ce que les utilisateurs de moins de 18 ans peuvent voir sur Instagram et ses outils d'IA générative, en utilisant des filtres inspirés du système de classification des films PG-13.