OpenAI approfondit ses partenariats avec des géants du conseil afin de pousser l'IA d'entreprise au-delà du stade pilote
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

OpenAI étend sa poussée sur le marché des entreprises en s'associant à quatre des plus grands cabinets de conseil au monde, pariant qu'une approche plus pratique aidera les entreprises clientes à passer des projets pilotes à des déploiements d'IA à grande échelle.

L'entreprise a annoncé lundi qu'elle avait lancé la "Frontier Alliance", un programme construit autour de sa nouvelle plateforme Frontier et ancré par BCG, McKinsey, Accenture et Capgemini. Cette initiative associe les ingénieurs d'OpenAI déployés à l'avance à des sociétés de conseil afin d'aider les entreprises à intégrer des agents d'intelligence artificielle dans leurs processus métier de base, tels que le développement de logiciels, les ventes et l'assistance à la clientèle. Cette initiative fait suite à des mois d'efforts de la part du directeur général Sam Altman, qui a fait de la vente aux entreprises une priorité pour le laboratoire d'IA. En décembre, OpenAI a embauché l'ancienne directrice générale de Slack, Denise Dresser, en tant que responsable des revenus. Alors qu'OpenAI a déjà travaillé avec des sociétés de conseil pour vendre sa technologie, Denise Dresser a déclaré que le nouveau partenariat est conçu pour aider les entreprises à intégrer l'IA dans les flux de travail principaux plutôt que de mener des expériences isolées.

Les entreprises "n'ont pas seulement besoin de prudence. Elles ont en fait besoin d'une voie et d'une aide pour pouvoir se développer et adopter cette technologie", a déclaré Denise Dresser lors d'une interview.

Dans le cadre de l'alliance, les ingénieurs d'OpenAI travailleront aux côtés d'équipes de consultants pour former le personnel et soutenir les mises en œuvre. La plateforme Frontier comprend une "couche contextuelle" conçue pour relier les données et les applications disparates des entreprises, un obstacle courant à l'adoption de l'IA. Les entreprises peuvent créer des agents d'IA qui partagent leurs compétences et leur mémoire entre les flux de travail, tout en les gérant par le biais d'un système d'observabilité. Des produits tels que ChatGPT Enterprise font également partie de l'offre.

"Les entreprises ont réalisé que les déploiements d'IA en silo n'apportent pas de valeur ajoutée et ne transforment pas leur entreprise", a déclaré Denise Dresser. L'alliance souligne l'évolution du fabricant de ChatGPT, qui considère l'IA comme un changement technologique "profond" nécessitant plus que la vente de licences de logiciels, a déclaré Denise Dresser, alors que les entreprises repensent leurs produits. De nombreuses entreprises qui ont tenté de déployer l'IA à grande échelle ont déclaré à Reuters qu'elles se heurtaient à des problèmes concrets que les modèles seuls ne pouvaient pas résoudre. Néanmoins, Denise Dresser s'attend à ce que les entreprises qui travaillent avec des sociétés de conseil au fil du temps "deviennent ensuite autonomes et puissent finalement faire avancer leur transformation".

"Nous ne voulons pas construire un modèle dans lequel nous faisons le travail. Nous voulons que nos clients deviennent autonomes", a-t-elle ajouté.

Dans la course aux entreprises, OpenAI est confrontée à la concurrence de rivaux tels qu'Anthropic et de géants comme Google GOOGL.O qui vendent des capacités d'IA aux entreprises. OpenAI a déclaré que son approche permettait aux entreprises de conserver leurs systèmes existants tout en bénéficiant d'une collaboration plus étroite en matière de recherche.

