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OpenAI annonce travailler avec Samsung sur des puces de nouvelle génération, approfondissant sa coopération
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI annonce un renforcement de ses liens avec Samsung grâce à une collaboration en matière de recherche sur le développement de puces

* Le créateur de ChatGPT prévoit une croissance continue de la demande en puces mémoire

* OpenAI renforce ses liens avec la chaîne d'approvisionnement sud-coréenne en puces

(Ajout d'une déclaration d'OpenAI au paragraphe 3)

par Heekyong Yang

OpenAI renforce sa coopération avec Samsung Electronics 005930.KS alors que le créateur de ChatGPT développe ses propres puces, élargissant ainsi ses liens avec le géant sud-coréen de la technologie dans les domaines des semi-conducteurs et des services d’IA pour les entreprises.

"L’un des domaines dans lesquels nous avons le plus progressé et où nous avons obtenu le plus de reconnaissance auprès de Samsung Electronics est notre collaboration en matière de production et de recherche sur les puces de nouvelle génération que nous développons", a déclaré mercredi Harrison Kim, directeur général d’OpenAI Corée, lors d’une conférence de presse à Séoul, sans donner plus de détails.

OpenAI Corée a précisé jeudi que la référence de M. Kim à l’élargissement de la collaboration s’inscrivait dans le cadre des relations existantes entre les deux entreprises, notamment l’adoption de ChatGPT par Samsung et une lettre d’intention annoncée en octobre dernier . "Nous n’avons rien de nouveau à annoncer à ce sujet", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

M. Kim a également indiqué que Samsung Electronics constituait "l’un des déploiements de ChatGPT les plus importants au monde", précisant que les employés de l’entreprise, en Corée et à l’étranger, utilisaient ChatGPT dans le cadre de leurs activités de recherche et développement, de marketing et de vente.

Samsung Electronics a déclaré dans un communiqué qu’il ne pouvait pas confirmer les informations relatives à ses clients.

En juin, OpenAI a dévoilé sa première puce d’intelligence artificielle sur mesure , conçue en collaboration avec Broadcom AVGO.O . Les ingénieurs d’OpenAI ont conçu cette puce, baptisée "Jalapeno", en collaboration avec Broadcom pour une tâche appelée "inférence IA", c’est-à-dire le processus d’analyse des données permettant de répondre aux requêtes dans des applications telles que ChatGPT.

OpenAI avait alors indiqué que la société taïwanaise TSMC

2330.TW se chargerait de la fabrication de ces puces.

L’année dernière, Samsung Electronics et SK Hynix

000660.KS ont signé des lettres d’intention visant à fournir des puces mémoire pour le projet de centre de données Stargate d’OpenAI.

M. Kim a déclaré que la demande en puces mémoire continuerait de croître, car des puces plus avancées étaient nécessaires pour permettre un traitement informatique plus rapide et plus complexe, ce qui fait de la coopération avec les fournisseurs sud-coréens de semi-conducteurs une priorité pour le bureau local d’OpenAI.

Cette coopération intervient alors que Samsung étend son utilisation de l’IA générative. La société a annoncé en juin que les employés de sa division Device eXperience, qui supervise les téléphones mobiles, les téléviseurs et les appareils électroménagers, seraient autorisés à utiliser en interne ChatGPT, le Gemini de Google GOOGL.O et Claude d’Anthropic.

OpenAI a indiqué que le nombre d’utilisateurs de ChatGPT Enterprise au sein des entreprises et institutions sud-coréennes avait été multiplié par environ 28 à la fin du mois d’août par rapport à l’année précédente, les entreprises ayant étendu leur utilisation de l’intelligence artificielle des tâches individuelles aux opérations à l’échelle de l’entreprise.

Les entreprises recouraient de plus en plus à l’IA dans divers domaines, notamment les services juridiques, les ventes, la finance, le marketing et les opérations, a précisé OpenAI. La société n’a pas souhaité communiquer le nombre absolu d’utilisateurs.

Selon OpenAI, la Corée du Sud comptait, à la fin de l’année dernière, le plus grand nombre d’abonnés payants à ChatGPT en dehors des États-Unis.

OpenAI s’attend à ce que l’adoption s’accélère après le lancement, le 4 septembre, de GPT-6 Astra , son dernier modèle, qui, selon elle, offre des performances améliorées dans l’utilisation des ordinateurs, le travail professionnel, les sciences, le codage et la cybersécurité.

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TSMC
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