OpenAI amorce l'intégration de publicités dans ChatGPT avec un programme pilote
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:20

OpenAI a entamé la commercialisation de formats publicitaires intégrés à ChatGPT, en lançant un programme pilote auprès d'un nombre restreint d'annonceurs, selon des informations de The Information . Cette initiative marque un virage stratégique pour la société soutenue par Microsoft , qui s'était jusqu'ici concentrée sur un modèle fondé sur les abonnements. Le test devrait débuter en février, avec des engagements financiers inférieurs à 1 million de dollars par annonceur pour une phase d'essai de quelques semaines.

Le modèle de facturation retenu s'éloigne des standards classiques fondés sur le clic, pour privilégier un calcul basé sur le nombre de vues. OpenAI ne dispose pas encore d'outil automatisé pour l'achat d'espaces publicitaires, mais développe activement une plateforme en libre-service. Cette expérimentation intervient dans un contexte de montée en puissance des besoins en financement, notamment pour les infrastructures de calcul, et fait suite à l'annonce officielle la semaine dernière du déploiement progressif de publicités pour certains utilisateurs américains de ChatGPT.

Ce tournant publicitaire répond à la pression croissante exercée sur OpenAI pour diversifier ses revenus, à l'approche d'une introduction en Bourse très attendue. Historiquement, l'entreprise a misé sur des offres d'abonnement comme ChatGPT Plus, Pro ou Enterprise. L'ouverture aux annonceurs élargit désormais son modèle économique, dans un marché où les investissements nécessaires à la montée en charge des modèles d'intelligence artificielle ne cessent d'augmenter. OpenAI n'a pas souhaité commenter ces informations, qui n'ont pas encore été confirmées de manière indépendante.

