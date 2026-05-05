OpenAI a fourni GPT-5.5 aux États-Unis pour des tests liés à la sécurité nationale, a déclaré un responsable

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OpenAI a accordé au gouvernement américain un accès anticipé à son modèle GPT-5.5 à des fins de tests liés à la sécurité nationale, a déclaré Chris Lehane, cadre chez OpenAI, dans un message publié sur LinkedIn.