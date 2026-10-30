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OPay, soutenue par SoftBank, s'apprête à faire une entrée en bourse discrète après une introduction en bourse aux États-Unis de 304 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 16:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** OPay OPAY.N , une fintech soutenue par SoftBank, s'apprête à faire une entrée discrète à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 304 millions de dollars américains

** Le titre devrait récemment s'ouvrir entre 17 et 19 dollars l'unité, contre un prix d'introduction de 19 dollars

** OPAY vend 16 millions d’American Depositary Shares (ADS) lors de son introduction en bourse, à la limite inférieure de la fourchette annoncée comprise entre 19 et 21 dollars par action

** Cette cotation vient clôturer un nouveau mois morose pour le marché américain des introductions en bourse, alors que la hausse des coûts d’emprunt et un contexte instable pèsent sur l’activité

** Lancée au Nigeria en 2018, la société OPAY, axée sur l’Afrique, propose des services de paiement, de virement, d’épargne, de crédit et de paiement aux commerçants à plus de 50 millions d’utilisateurs

** Citigroup Global Markets, Deutsche Bank AG et Standard Bank of South Africa ont agi en tant que chefs de file conjoints

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