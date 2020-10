OPA : Unibail-RW, Verneuil Finance, Metro et Lagardère en vedette

Le point sur les opérations à la mi-octobre. (© DR)

Unibail-Rodamco-Westfield se prépare à une bataille d'actionnaires, Verneuil Finance s'apprête à changer d'actionnaire majoritaire, Metro continue de rejeter l'offre d'EPGC et Lagardère remporte une première manche.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) : des actionnaires s'opposent à l'augmentation de capital. En vue de l'assemblée générale du 10 novembre 2020, l'opérateur de centres commerciaux a reçu des propositions émanant d'un consortium d'investisseurs détenant 4,1% du capital.

Parmi eux, Xavier Niel, fondateur et président d'Iliad, et Léon Bressler, l'ancien PDG d'Unibail, qui s'opposent à l'augmentation de capital programmée. «C'est une erreur stratégique d'avoir racheté pour 25 milliards de dollars Westfield, qui n'en vaut pas plus de 14, et leur projet pour passer la crise consiste à lancer une augmentation de capital record de 3,5 milliards. Ce n'est pas la bonne solution», explique Xavier Niel aux Echos.

Et d'ajouter : «Nous voulons agir parce qu'il y a urgence et parce qu'il faut remettre le groupe sur le bon chemin». Le conseil de surveillance d'URW exprime son profond désaccord avec ces propositions «qui ajoutent incertitude et risque à un environnement actuel déjà complexe».

Verneuil Finance est entrée en négociations exclusives avec Camahëal Finance, en vue d'un projet de rapprochement par voie d'apport de l'intégralité des titres d'Alan Allman Associates International, spécialisée dans le conseil aux entreprises, à Verneuil Finance.

