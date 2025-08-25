 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Athlétisme: Samba-Mayela renonce aux Mondiaux de Tokyo
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 13:45

Athlétisme - 100m haies femmes Round 1

PARIS (Reuters) -La spécialiste du 100 m haies Cyréna Samba-Mayela, seule Française médaillée en athlétisme aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé lundi qu'elle renonçait aux Mondiaux de Tokyo, du 13 au 21 septembre.

"J'aurais essayé. J'ai passé une grosse partie de cette année handicapée par deux blessures qui se sont suivies", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. "J'ai repoussé mes limites, j'ai donné tout ce que je pouvais pour revenir, mais malgré tous mes efforts, ce n'était pas suffisant pour préparer les Championnats du monde dans les meilleures conditions."

Médaillée d'argent sur le 100 m haies des Jeux de Paris, au Stade de France, l'été dernier, Cyréna Samba-Mayela était sélectionnée "sous réserve" pour les Mondiaux de Tokyo. Cependant, son année post-olympique a été perturbée par des blessures, notamment au mollet.

La Tricolore de 24 ans a épinglé un dossard en Ecosse, le week-end dernier, pour la première fois depuis septembre 2024 mais avec des chronos (13''30 et 13''37) éloignés de celui de la finale des Jeux de Paris (12''34).

"Il y a beaucoup de frustration, bien sûr, mais aussi de la fierté d'avoir tenu, d'avoir continué à me battre et de ne pas avoir abandonné face aux obstacles", a-t-elle poursuivi sur Instagram. "J'ai déjà le regard porté plus loin et il est temps de construire la suite avec patience et intelligence. (...) À l'année prochaine."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)

Sport
