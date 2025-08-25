(Actualisé avec futurs sur indices ; Intel, PDD Holdings, Crescent Energy, Vital Energy, Royalty Pharma, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq.

* KEURIG DR PEPPER KDP.O , qui détient des marques telles que Dr Pepper et 7UP, va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE PEET'S JDEP.AS dans le cadre d'un accord de 15,7 milliards d'euros, a annoncé lundi le groupe américain. Le groupe américain perd 3% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O progresse de 3,1% en avant-Bourse, poursuivant ses gains après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que le gouvernement allait acquérir une participation de 9,9% dans le fabricant de puces électroniques pour 8,9 milliards de dollars.

* RH RH.N - Le président Donald Trump a déclaré vendredi que son administration allait mener une enquête "majeure" sur les droits de douane applicables aux meubles entrant aux États-Unis, une mesure qui pourrait conduire à l'imposition des surtaxes plus élevées dans un secteur déjà confronté à des hausses de prix liées à la politique commerciale de la Maison blanche.

* PDD HOLDINGS PDD.O - La société de commerce électronique, qui exploite les plateformes à bas prix Pinduoduo en Chine et Temu à l'international, a largement dépassé lundi les estimations en matière de chiffre d'affaires trimestriel, bien que son bénéfice net ait baissé en raison d'investissements visant à contrer l'intensification de la concurrence.

L'action cotéé à la Bourse de New York prend près de 12% en avant-Bourse.

* CRESCENT ENERGY CRGY.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir son concurrent VITAL ENERGY VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 3,1 milliards de dollars, dette comprise.

* NETFLIX NFLX.O - L'autorité polonaise de protection des consommateurs, l'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK), a accusé le groupe d'avoir augmenté ses frais d'abonnement sans obtenir le consentement explicite des utilisateurs, a déclaré lundi le régulateur.

* PROCTER & GAMBLE PG.N vend des couches de luxe à l'aloe vera "bumbum" fabriquées en Chine chez le détaillant TARGET

TGT.N , une stratégie inhabituelle pour le groupe, dont les marques Pampers et Luvs, leaders sur le marché, perdent du terrain sur ce marché face à la concurrence des produits importés.

* COCA-COLA KO.N - Le fabricant américain de boissons gazeuses travaille avec la banque d'investissement Lazard pour examiner les options, y compris une éventuelle vente, concernant la chaîne britannique de cafés Costa, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. Coca Cola a racheté Costa Coffee en 2018 pour plus de 5 milliards de dollars afin de renforcer sa position sur le marché mondial du café.

* VERINT SYSTEMS VRNT.O - La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo prévoit d'acquérir le fabricant de logiciels pour centres d'appels pour environ 2 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. L'action Verint Systems avance de 22,8% en avant-Bourse.

* ROYALTY PHARMA RPRX.O a accepté d'acheter une redevance sur le médicament d'AMGEN AMGN.O contre le cancer du poumon à petites cellules à BeOne Medicines pour un montant maximal de 950 millions de dollars, a-t-elle annoncé lundi.

* STARBUCKS SBUX.O , confronté à une faible demande aux États-Unis, prévoit de réduire de deux jours la production hebdomadaire de ses cinq usines de torréfaction et de conditionnement de café aux États-Unis à partir de janvier, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O - Paramount prévoit de supprimer entre 2.000 et 3.000 emplois d'ici début novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, a rapporté vendredi le magazine Variety.

(Rédigé par Diana Mandiá et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)