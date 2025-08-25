GPA: une idée "totalement contraire" à la "dignité des femmes", selon Aurore Bergé

La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 2 juillet 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé a jugé lundi que la GPA (gestation pour autrui), dont Gabriel Attal veut débattre de la légalisation, est "totalement contraire" à "la dignité des femmes", sur Europe1/CNews.

"Je ne nie pas le désir puissant d'enfant qui peut exister. (...) Je peux totalement comprendre la douleur de celles et ceux qui n'arrivent pas à être parents", a expliqué la ministre invitée à réagir à la proposition du secrétaire général du parti Renaissance qui souhaite aboutir à une GPA présentée comme "éthique".

Mais Mme Bergé "ne souhaite pas que pour répondre à ce désir d'enfant sincère qui peut exister, on mette en balance la question du corps des femmes et de la dignité humaine".

Le président des députés macronistes Gabriel Attal souhaite mettre la légalisation de la GPA au débat interne du parti Renaissance, dans le cadre d'une convention thématique qui fera l'objet d'un vote des adhérents.

La GPA est la pratique consistant à une femme, désignée généralement sous le nom de "mère porteuse", de porter un enfant pour le compte d’un couple de parents d'intention, à qui il sera remis après la naissance.

Le président Emmanuel Macron avait dit l'an dernier ne pas être favorable à la GPA, qui n'est selon lui "pas compatible avec la dignité des femmes" et constitue "une forme de marchandisation de leur corps".