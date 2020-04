Onxeo reçoit 6,6 M$ en contrepartie de la concession de droits exclusifs additionnels sur belinostat à Acrotech Biopharma LLC

- Cette transaction complète la transition d'Onxeo vers une société uniquement axée sur les activités relatives à la réponse aux dommages de l'ADN en oncologie(DDR)

- Les 6,6 M$ permettront d'étendre l'horizon de trésorerie d'Onxeo jusqu'au 2ème trimestre 2021 et de soutenir ses programmes de développement dans le domaine du DDR



Judith Greciet, Directeur général d'Onxeo explique : « Nous nous réjouissons de cette transaction avec la société Acrotech, une équipe très professionnelle et bien positionnée pour développer le potentiel de ce produit intéressant, notamment en termes d'accès plus large pour les patients.

De notre côté, cette transaction complète notre transition stratégique vers une société uniquement axée sur le développement de médicaments en lien avec la réponse aux dommages de l'ADN, tout en étendant notre visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021, au-delà des catalyseurs clés attendus en 2020 sur nos deux programmes phares, AsiDNA(TM) et OX401. »



