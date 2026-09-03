ONWARD Medical annonce la première implantation dans le cadre d’une nouvelle étude de faisabilité clinique évaluant le système ARC-IM pour restaurer la mobilité après une lésion de la moelle épinière

• L’étude EIGER évaluera la sécurité et l’efficacité préliminaire du système ARC-IM® expérimental pour restaurer la mobilité après une lésion de la moelle épinière, tant subaiguë que chronique

• ARC-IM est une plateforme de neuromodulation implantée, conçue pour délivrer une stimulation ciblée et personnalisée de la moelle épinière

• EIGER est la première étude de mobilité d’ONWARD à inclure des personnes présentant une lésion subaiguë de la moelle épinière, définie comme une lésion survenue dans les 6 semaines précédant l’inclusion



Eindhoven, Pays-Bas — 3 septembre 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD et US OTCQX : ONWRY), société de neurotechnologie leader dans les thérapies de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’autonomie, annonce aujourd’hui la première implantation dans le cadre de l’étude de faisabilité clinique EIGER évaluant le système ARC-IM® expérimental destiné à restaurer la mobilité chez les personnes présentant une lésion de la moelle épinière subaiguë ou chronique.



L’étude EIGER est une nouvelle étude de faisabilité clinique conçue pour évaluer la sécurité et l’efficacité préliminaire du système ARC-IM dans le soutien et la promotion de la récupération de la station debout et de la marche après une lésion de la moelle épinière. L’étude inclura jusqu’à 12 participants répartis en deux cohortes.