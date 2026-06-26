Onsemi recule, Synaptics progresse après l'annonce d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 7 milliards de dollars visant à exploiter l'« IA physique »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** L'action Synaptics SYNA.O affiche une hausse de 4,4 % en pré-ouverture, tandis que celle d'ON Semiconductor

ON.O devrait reculer d'environ 8 % après l'annonce d'une opération

** Onsemi va acquérir Synaptics dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars (valeur d’entreprise), ce qui marque sa plus grande acquisition à ce jour

** Les actionnaires de SYNA recevront 1,350 actions ordinaire d’Onsemi pour chaque action ordinaire de Synaptics

** L'opération vise à renforcer l'exposition aux applications basées sur l'IA et à l'« IA physique », en intégrant l'IA dans les appareils et les machines

** Les analystes de TD Cowen estiment que cette opération pourrait « diluer » le discours d’Onsemi sur ses investissements dans les secteurs de l’automobile et des centres de données, et ajouter une certaine complexité, les synergies et la croissance des bénéfices étant jugées limitées à court terme

** En cas de résiliation de l’opération, Synaptics verserait 235 millions de dollars à Onsemi sous certaines conditions, tandis qu’Onsemi verserait 320 millions de dollars à Synaptics en cas de résiliation pour des raisons réglementaires

** Le titre Onsemi affiche une hausse de 119,3 % depuis le début de l’année, tandis que celui de SYNA a progressé d’environ 70 %