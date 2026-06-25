Onsemi recule après l'annonce d'un accord de 7 milliards de dollars, entièrement en actions, pour le rachat de Synaptics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

25 juin - ** L'action du fabricant de puces Onsemi ON.O recule de 8,6 % à 108,49 dollars en séance prolongée après l'annonce d'un accord visant à racheter Synaptics SYNA.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** L'opération représente une valeur d'entreprise totale d'environ 7 milliards de dollars; les actionnaires de SYNA recevront 1,350 action ordinaire d'Onsemi pour chaque action ordinaire de Synaptics

** L'action Synaptics progresse de 11,7 % à 140,27 dollars

** Onsemi indique que l'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté d'ici 18 mois

**En cas de résiliation de l’opération, Synaptics verserait 235 millions de dollars à Onsemi sous certaines conditions, tandis qu’Onsemi verserait 320 millions de dollars à Synaptics pour couvrir les frais liés à la résiliation réglementaire

** Un membre du conseil d’administration de Synaptics devrait rejoindre celui d’Onsemi; la transaction devrait être finalisée mi-2027

** Le titre Onsemi a progressé de 119,3 % depuis le début de l’année, tandis que celui de SYNA a gagné près de 69,7 %