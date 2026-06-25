 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Onsemi recule après l'annonce d'un accord de 7 milliards de dollars, entièrement en actions, pour le rachat de Synaptics
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

25 juin - ** L'action du fabricant de puces Onsemi ON.O recule de 8,6 % à 108,49 dollars en séance prolongée après l'annonce d'un accord visant à racheter Synaptics SYNA.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** L'opération représente une valeur d'entreprise totale d'environ 7 milliards de dollars; les actionnaires de SYNA recevront 1,350 action ordinaire d'Onsemi pour chaque action ordinaire de Synaptics

** L'action Synaptics progresse de 11,7 % à 140,27 dollars

** Onsemi indique que l'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté d'ici 18 mois

**En cas de résiliation de l’opération, Synaptics verserait 235 millions de dollars à Onsemi sous certaines conditions, tandis qu’Onsemi verserait 320 millions de dollars à Synaptics pour couvrir les frais liés à la résiliation réglementaire

** Un membre du conseil d’administration de Synaptics devrait rejoindre celui d’Onsemi; la transaction devrait être finalisée mi-2027

** Le titre Onsemi a progressé de 119,3 % depuis le début de l’année, tandis que celui de SYNA a gagné près de 69,7 %

Dividendes

Valeurs associées

ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
SYNAPTICS
125,6200 USD NASDAQ -3,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
74,82 +2,30%
CAC 40
8 431,61 +0,55%
2CRSI
25,48 -4,21%
Or
4 029,76 +0,05%
TOTALENERGIES
69,27 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank