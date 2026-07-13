OneSubsea, coentreprise de SLB, a remporté un contrat avec Eni portant sur 13 puits du gisement de Baleine, au large de la Côte d'Ivoire

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La société de services pétroliers SLB

SLB.N a annoncé lundi que sa coentreprise OneSubsea avait remporté un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction portant sur plusieurs puits auprès de la société européenne Eni ENI.MI , dans le cadre de la phase 3 du projet en eaux profondes « Baleine », au large de la Côte d’Ivoire.

* Aux termes de ce contrat, dont le montant n'a pas été divulgué, SLB OneSubsea fournira des systèmes de production sous-marins complets (SPS) pour 13 puits.

* SLB a indiqué que ce modèle de livraison intégré avait été conçu pour s’adapter au calendrier accéléré du projet, l’un des plus grands développements en eaux profondes d’Afrique de l’Ouest.

* “La phase 3 du projet Baleine allie envergure et certitude d’exécution”, a déclaré Mads Hjelmeland, directeur général de OneSubsea, dans un communiqué, ajoutant que la présence locale de l’entreprise aiderait Eni à faire avancer le projet de manière efficace.

* SLB a précisé que la mise en œuvre du projet s’appuierait sur les capacités de OneSubsea en Côte d’Ivoire, dans le but de soutenir le développement offshore à long terme dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.