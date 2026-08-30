ONEOK va racheter les actifs de Brazos Midstream dans le bassin de Permian Midland pour 4,425 milliards de dollars

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L'opérateur américain de gazoducs ONEOK

OKE.N a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir les actifs de collecte et de traitement de gaz naturel de Brazos Midstream dans le bassin de Permian Midland, pour un montant de 4,425 milliards de dollars.

ONEOK a précisé que cette acquisition serait financée par un apport en capitaux minoritaires sans droit de vote de 9 milliards de dollars provenant de fonds et de filiales gérés par Apollo Global Management APO.N .