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ONEOK va racheter les actifs de Brazos Midstream dans le bassin de Midland, dans le Permien, pour 4,43 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 00:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'opération et du contexte aux paragraphes 2 à 3 et 5 à 7)

ONEOK OKE.N a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir les actifs de collecte et de traitement de gaz naturel de Brazos Midstream dans le bassin de Midland, dans le Permien, pour environ 4,43 milliards de dollars, ce qui permettra à l'opérateur de gazoducs américain de plus que doubler sa capacité de traitement dans la région.

Cette acquisition intervient alors que les opérateurs de gazoducs américains bénéficient d’une production accrue de pétrole et de gaz dans le bassin du Permien, ainsi que d’une demande croissante de gaz naturel dans un contexte d’exportations record de GNL.

Cette opération, dont la finalisation est prévue au quatrième trimestre 2026, devrait également contribuer immédiatement à la hausse du bénéfice par action et du flux de trésorerie disponible d’ONEOK, a indiqué la société.

ONEOK a précisé que l’acquisition serait financée par un investissement minoritaire sans droit de vote de 9 milliards de dollars provenant de fonds et de filiales gérés par Apollo Global Management APO.N .

Les actifs acquis de Brazos Midland viendront compléter la plateforme existante d’ONEOK dans le bassin du Permien, qui s’appuie actuellement sur 14 appareils de forage en activité appartenant à des producteurs de premier plan du Permien, notamment ExxonMobil XOM.N , Diamondback Energy FANG.O et Double Eagle.

ONEOK, qui transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel, des produits raffinés et du pétrole brut via son réseau de gazoducs de 60 000 miles de long, a déclaré qu’Apollo investirait 9 milliards de dollars en échange d’une participation de classe B dans une société holding nouvellement créée, ONEOK Holdings, L.L.C.

La société, dont le siège se trouve à Tulsa, dans l’Oklahoma, a indiqué qu’elle comptait rembourser environ 5 milliards de dollars de dette existante, en plus de financer cette acquisition.

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