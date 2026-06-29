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Oncologie: Ipsen acquiert l'américain Kartos Therapeutics pour au moins 450 millions de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 29/06/2026 à 08:04

Le troisième laboratoire pharmaceutique français, Ipsen, a annoncé lundi l'acquisition de la société de biotechnologie américaine Kartos Therapeutics, moyennant un paiement initial de 450 millions de dollars, afin de renforcer son portefeuille en oncologie.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

A ce montant pourront s'ajouter des "paiements d'étape potentiels" pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars en fonction de l'atteinte d'objectifs commerciaux et d'autorisations réglementaires liées aux médicaments, a précisé à l'AFP le groupe.

Avec cette opération, Ipsen met la main sur le navtemadlin, un candidat-médicament actuellement dans la dernière étape de développement clinique (phase 3), avant une éventuelle autorisation de mise sur le marché.

Cette molécule expérimentale cible la myélofibrose, un cancer du sang rare et grave.

Cette maladie qui prend naissance dans la moelle osseuse altère la production de cellules sanguines et peut entraîner une augmentation anormale de la taille de la rate, ce qui entraîne des symptômes lourds pour les patients.

Le navtemadlin est développé pour être administré en complément aux patients dont la maladie répond insuffisamment à un autre traitement, le ruxolitinib.

Le directeur général d'Ipsen, David Loew, cité dans le communiqué, espère que ce traitement offrira "la perspective d'une nouvelle option thérapeutique dès 2028".

Les premiers résultats de l'essai clinique de phase 3 en cours, qui doit recruter plus de 600 patients à travers le monde, sont attendus pour 2027.

Ipsen espère finaliser l'acquisition d'ici la fin du troisième trimestre 2026, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence américaines.

Le laboratoire précise que cette opération devrait avoir un effet positif sur son résultat opérationnel courant, l'indicateur mesurant la performance de ses activités, à partir de 2029.

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