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ON Semiconductor en hausse grâce à des prévisions optimistes et à l'accord conclu avec Ferric
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant de puces ON Semiconductor Corp ON.O progressent de 3,6% à 72,65 dollars en pré-ouverture

** La société annonce l'acquisition de Ferric pour 600 millions de dollars en espèces, auxquels s'ajouteront jusqu'à 175 millions de dollars si certains objectifs de chiffre d'affaires sont atteints

** Ferric conçoit des convertisseurs de puissance et des régulateurs de tension pour semi-conducteurs, qui contribuent à améliorer l'efficacité des processeurs

** Le chiffre d’affaires lié aux centres de données d’IA devrait plus que doubler d’une année sur l’autre en 2026, puis doubler à nouveau en 2027

** Prévisions pour le quatrième trimestre d’ : un chiffre d’affaires compris entre 1,72 et 1,82 milliard de dollars et un BPA ajusté de 95 cents à 1,07 dollar, deux chiffres largement supérieurs aux estimations

** Les charges d’exploitation sont restées relativement stables au troisième trimestre grâce à la maîtrise des coûts

** Sur les 31 analystes couvrant le titre, 17 recommandent de “conserver”, 12 d’“acheter” et 2 d’“acheter fortement”; leur cours cible médian est de 99 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 29,5%

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