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Omnicom Advertising annonce un changement à la tête de l'entreprise ; ses actions chutent
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 19:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Le cours de l'action de la société de vente et de marketing Omnicom OMC.N recule de plus de 4% à 77,81 dollars

** La société annonce le départ à la retraite de Troy Ruhanen, président-directeur général d’Omnicom Advertising

** Andrew Robertson, actuellement président de BBDO Worldwide, est nommé directeur général d’Omnicom Advertising avec effet immédiat

** La décision de Ruhanen fait suite à l’intégration réussie d’Omnicom Advertising après la fusion entre Omnicom et Interpublic

** Sur 15 courtiers, 8 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 6 “conserver” et 1 “vendre”; l'objectif de cours médian s'établit à 96,50 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, l'action a reculé de 3,41% depuis le début de l'année

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