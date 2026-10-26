OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie s'associe avec la SEMMARIS pour la réalisation de sa future plateforme de stockage, conditionnement, mûrissage et préparation de fruits frais au port de Dunkerque

Une étape majeure dans le déploiement du hub agro-logistique Rungis-Dunkerque et du plan stratégique 2025-2030 d'Omer-Decugis & Cie

Rungis, le 26 octobre 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec la SEMMARIS , gestionnaire du Marché international de Rungis, pour la réalisation de sa future plateforme de stockage, conditionnement, mûrissage et préparation de fruits frais, au port de Dunkerque.

Les deux partenaires s'appuient sur leurs expertises et leurs positions complémentaires au sein de la chaîne de valeur pour accompagner la sécurisation des flux de produits frais sur les marchés français et européens.

Cette annonce s'inscrit dans la dynamique engagée autour du développement d'un hub agro-logistique reliant le Port de Dunkerque et le Marché international de Rungis, à la suite de la convention de partenariat signée le 8 juillet 2026 entre la SEMMARIS, gestionnaire du Marché international de Rungis et Dunkerque-Port. Ce nouveau partenariat de la SEMMARIS avec la société Omer-Decugis & Cie, acteur historique installé sur le Marché de Rungis , constitue ainsi une première réalisation dans le cadre de cette convention. C'est une étape majeure pour la création du futur hub agro-logistique Rungis-Dunkerque , visant à renforcer durablement la chaîne d'approvisionnement, la compétitivité et la souveraineté alimentaire de la France. Installer cette chaîne logistique directement là où arrivent les produits, à savoir dans les ports, est en effet essentiel pour les acheminer efficacement jusqu'au Marché de Rungis.

Un schéma d'investissement maîtrisé

La SEMMARIS portera le volet immobilier de l'opération, tandis qu'Omer-Decugis & Cie prendra à bail la plateforme et en assurera l'exploitation. La SEMMARIS, via sa filiale détenue à 100%, investira un total de 37 M€.

Omer-Decugis & Cie financera directement les installations techniques et les équipements nécessaires à ses activités, s'assurant ainsi la pleine maîtrise opérationnelle de son outil. Ce programme industriel, représentant un investissement entre 10 M€ et 12 M€ phasé sur les prochaines années, sera intégralement financé sur les ressources du Groupe et le crédit syndiqué conclu en juillet 2026, confirmant la solidité de sa structure financière au service de sa trajectoire de croissance.

Un projet clé du plan stratégique 2025-2030

L'ouverture du site de Dunkerque marquera une nouvelle étape dans la stratégie de développement des capacités de distribution et de mûrissage du groupe Omer-Decugis à destination des marchés français et Européens. Cette nouvelle plateforme massifiée et innovante lui permettra de doubler ses capacités de mûrissage de bananes, mangues et avocats, qui passeront de 174 000 tonnes actuellement à 324 000 tonnes dès l'ouverture du site fin 2027. En s'appuyant sur le site de Dunkerque, en plus de ceux de Rungis et Sorgues, le Groupe constituera ainsi le premier réseau de mûrissage français et se dotera d'un outil logistique unique, avec une couverture nationale et un accès aux marchés du nord de l'Europe inégalé .

Le choix de Dunkerque s'appuie sur les atouts logistiques du territoire portuaire. Premier port français pour l'importation de fruits et légumes , le port de Dunkerque bénéficie d'infrastructures dédiées aux produits sous température dirigée - notamment le Terminal des Flandres - de la présence sur site des services de l'État chargés des contrôles douaniers et phytosanitaires, ainsi que de connexions directes aux réseaux routier, ferroviaire et fluvial. Ces atouts favorisent le traitement et l'acheminement rapides des marchandises, un enjeu essentiel pour préserver la qualité et la fraîcheur des produits.

Stockage, mûrissage, conditionnement, préparation : une plateforme unique d'intégration des savoir-faire du fruit

Le site, d'une surface totale de 25 000 m² , sera composé de plusieurs zones :

Une mûrisserie dédiée de 55 chambres , ce qui en fera la plus grande mûrisserie de France avec une capacité globale de mûrissage de plus de 200 000 cartons par semaine.

, ce qui en fera la avec une capacité globale de mûrissage de plus de par semaine. Une zone de stockage en froid dirigé de 4 000 palettes et de conditionnement à façon pour les clients du Groupe.

de et de conditionnement à façon pour les clients du Groupe. Une usine de fraiche découpe de 6 000 m² . En s'associant à PrepWorld (filiale de BerryWorld), leader britannique de la catégorie, le Groupe Omer-Decugis accélère sa diversification sur un marché en forte croissance et répondant aux nouveaux modes de consommation : la végétalisation des assiettes et la recherche de praticité (consommation nomade). Avec cet atelier, près de 60 millions de barquettes de fruits devraient approvisionner le marché français chaque année.

Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur Général d'Omer-Decugis & Cie, déclare : « Nous nous réjouissons de concrétiser ce partenariat avec la SEMMARIS, un acteur de confiance et proche de notre écosystème . En venant compléter nos implantations de Rungis et Sorgues, le site de Dunkerque permettra de constituer le tout premier réseau de mûrissage de fruits en France. Cette infrastructure clé portera notre ambition de doubler nos volumes tout en consolidant la souveraineté et la résilience agroalimentaire françaises au service du marché européen. »

Stéphane Layani, Président du Marché international de Rungis, ajoute : « Ce soutien de la SEMMARIS s'inscrit dans le prolongement de l'alliance stratégique conclue en juillet dernier avec Dunkerque-Port. C'est ainsi assez naturellement que la SEMMARIS accompagne la société Omer-Decugis & Cie, entreprise historique du Marché international de Rungis, dans la réalisation de sa future plateforme de stockage, conditionnement, mûrissage et préparation de fruits frais au Port de Dunkerque. C'est une avancée concrète pour décarboner nos flux, renforcer notre souveraineté alimentaire tout en sécurisant sur le sol français des approvisionnements pour le Marché de Rungis. »

Emmanuelle Verger, Présidente du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port , indique : « Dunkerque-Port se réjouit de ce partenariat qui conforte notre ambition de faire de Dunkerque un pôle de référence de la filière agroalimentaire. Cette nouvelle plateforme est le fruit d'une dynamique collective portée par tout l'écosystème portuaire. Elle générera de nouveaux flux, des emplois et de l'attractivité, en conjuguant performance logistique, décarbonation et souveraineté alimentaire. »

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

www.omerdecugis.com

À propos du Marché international de Rungis

Le Marché international de Rungis , d'une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de l'alimentation des Français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du maintien du commerce de détail spécialisé et de l'animation des centres-villes. 1 198 entreprises, plus de 13 000 salariés, 3 millions de tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de plus de 12 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant pour missions principales l'aménagement, l'exploitation, la commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis. Pour plus d'informations : www.rungisinternational.com

À propos de Dunkerque-Port

Dunkerque-Port, premier complexe portuaire français en coopération avec les ports des Hauts-de-France, est engagé dans une transformation majeure. Industrie, énergie, transport et logistique évoluent de concert pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique.

Aux côtés de l'ensemble des partenaires publics et privés, Dunkerque-Port contribue pleinement à cette dynamique collective et à l'ambition de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette transition passe d'abord par la transformation des activités industrielles. Dunkerque-Port accompagne le développement d'infrastructures mutualisées pour le CO?, la chaleur, le gaz ou les eaux non conventionnelles, favorisant la décarbonation des procédés, l'économie circulaire et les synergies entre industriels. Parallèlement, le port accueille de nouvelles implantations qui contribuent au renouvellement et à la diversification du tissu industriel, notamment dans les batteries électriques, l'agroalimentaire, la production de carburants alternatifs et durables ou encore les data centers.

Cette dynamique s'accompagne également du développement des capacités portuaires et logistiques du territoire. Grâce à ses connexions maritimes et multimodales, Dunkerque bénéficie d'un positionnement stratégique au cœur des échanges européens, avec un accès aux grands marchés continentaux et une proximité privilégiée avec les îles britanniques. Avec CAP 2020, entré en phase de réalisation en 2025, Dunkerque-Port renforce également ses capacités avec un deuxième terminal à conteneurs en eau profonde à l'horizon 2029.

Cette transformation s'appuie sur un territoire portuaire qui constitue déjà un moteur économique majeur. Chaque année, Dunkerque-Port génère 4 milliards d'euros de valeur ajoutée et contribue à 30 000 emplois directs, indirects et induits. À l'horizon 2030, les projets actuellement engagés devraient permettre la création de 20 000 emplois supplémentaires, renforçant encore le rôle du port dans le développement économique et industriel du territoire.

www.dunkerque-port.fr

Contacts

Omer-Decugis & Cie

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07 62 57 98 51 - jrossi@omerdecugis.com







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Dunkerque-Port

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