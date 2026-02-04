 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie annonce le transfert de son contrat de liquidité auprès de Portzamparc (Groupe BNP Paribas)
information fournie par Actusnews 04/02/2026 à 08:00

Rungis, le 4 février 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce avoir confié à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), à compter du 4 février 2026, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Portzamparc (Groupe BNP Paribas) de l'action Omer-Decugis & Cie sur le marché Euronext Growth à Paris.

Au 3 février 2026 au soir, date de résiliation du précédent contrat de liquidité, conclu avec la société Gilbert Dupont le 17 juillet 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 8 214 actions Omer-Decugis & Cie
  • 93 524,60 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 989 actions Omer-Decugis & Cie
  • 78 144,30 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 17 juillet 2021, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

  • Pas d'actions Omer-Decugis & Cie
  • 200 000 euros

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

  • 8 214 actions Omer-Decugis & Cie
  • 93 524,60 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

  • Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;
  • Si Omer-Decugis & Cie ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions ou si le cours du titre ne se situe plus dans les fourchettes d'intervention ;
  • Ou, à la demande d'Omer-Decugis & Cie, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Omer-Decugis & Cie à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc (Groupe BNP Paribas) avec un préavis d'un mois.

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

www.omerdecugis.com

Contacts

Omer-Decugis & Cie
Quyen Nguyen
qnguyen@omerdecugis.com
www.omerdecugis.com 		ACTUS finance & communication
Corinne Puissant - Relation Investisseurs
+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr
Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse
+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x25ulJ1pYmjGnXJyl5ttaWKWaW5hmmDHmJSYk5aak5zGmHKUlmqTbceZZnJnmWdn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96421-20260204_cp-omer-decugis-cie_transfert_contrat_liquidite_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

OMER-DECUGIS & CIE
9,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et ... Lire la suite

  • Les fausses informations sur les cancers peuvent nuire gravement aux patients, alertent professionnels et associations ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Cancer: quand la désinformation entrave la guérison
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:05 

    Chimiothérapie "inutile", diabolisation du sucre ou traitements "alternatifs" : les fausses informations sur les cancers peuvent nuire gravement aux patients, en provoquant un retard de soin, des complications et jusqu'à un décès, alertent professionnels et associations. ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Accord de libre-échange avec le Mercosur : l'opinion des Français sur l'UE se crispe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.02.2026 09:02 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et sa gestion très centralisée, concentre une partie des critiques. La défiance des Français à l'égard de l'Union européenne -depuis longtemps marquée- progresse et devrait continuer de progresser ... Lire la suite

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank