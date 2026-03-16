OMER-DECUGIS & CIE : Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 12 mars 2026 - versement d'un dividende de 0,18 EUR par action

Rungis, le 16 mars 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle et Extraordinaire, qui s'est tenue le 12 mars 2026 à Rungis, sous la présidence de Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général.

Les actionnaires présents et représentés totalisaient 87,62% des actions composant le capital social de la société et ayant droit de vote, et 92,56% des droits de vote. L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité. Il a notamment été approuvé le versement d'un dividende de 0,18 € par action en numéraire au titre de l'exercice 2024/25. Le dividende sera détaché le 13 avril 2026 et mis en paiement le 15 avril 2026.

L'Assemblée a également ratifié la cooptation de Monsieur Youssouf CAMARA en qualité d'administrateur indépendant. Avec cette cooptation, la composition du Conseil d'administration demeure inchangée avec 8 membres et le nombre d'administrateurs indépendants au sein du Conseil est porté à 4, soit 50% des administrateurs, conformément aux recommandations du Code de gouvernance Middlenext auquel se réfère le Groupe.

Les résultats des votes seront disponibles sur le site www.omerdecugis.com .

Calendrier prévisionnel des prochaines publications financières (diffusion après Bourse) :

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025/26, le 5 mai 2026

semestre 2025/26, le 5 mai 2026 Résultats semestriels 2025/26 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026

trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025/26, le 3 novembre 2026

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Quyen Nguyen

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+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr